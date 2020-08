Bauparzellen an exponierter Lage in St.Margrethen Der Gemeinderat St.Margrethen hat den Sondernutzungsplan Dietrichshalde genehmigt und in die öffentliche Auflage verabschiedet. Susi Miara 08.08.2020, 05.00 Uhr

Für das ganze 7300 Quadratmeter grosse Gebiet soll eine Sondernutzung erlassen werden. Die Villa Gautschi sol abgebrochen werden. Bild: Susi Miara

Ein Mehrfamilienhausprojekt mit Wohnungen in gehobenem Ausbaustandard in der Dietrichshalde hat die Gemeinde St.Margrethen veranlasst, für das ganze 7300 Quadratmeter grosse Gebiet eine Sondernutzung zu erlassen. Mit der nun vorliegenden Planung sollen in der bestehenden Wohnzone WE, in der derzeit nur Ein- und Doppeleinfamilienhäuser erlaubt sind, künftig auch ortsbaulich eingepasste, kleine Mehrfamilienhäuser realisiert werden können.