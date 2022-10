In Lachen-Walzenhausen wird der Schulweg saniert

Bauarbeiten Gefährlicher Schulweg in Lachen-Walzenhausen wegen Sanierung Die «Drei-Gemeinden-Strasse» wird aufwendig saniert, seit bald einem Jahr wird daran gebaut. Bald feritg konzentieren sich die Arbeiten auf den Strassenabschnitt in Lachen. Peter Eggenberger Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

In lachen wird der letzte Abschnitt saniert. Das Begehen des Schulwegs erfordert bis auf weiteres besondere Vorsicht. Bild: egb

Zu den grossen Baustellen im Vorderland gehört die Sanierung des Strassenabschnitts von Lachen-Walzenhausen bis Schönenbühl-Wolfhalden. Als dritte Gemeinde mitbetroffen ist Oberegg, auf deren Territorium das Mittelstück der Strasse verläuft.

Die schmale Strasse wurde verbreitert

In Lachen ist das Begehen des Schulwegs zurzeit nicht ungefährlich. Seit bald einmal einem Jahr wird an der über Lachen führenden Strasse Walzenhausen–Heiden gebaut. Die auch von Postautos der Linie Heiden – Lachen – St.Margrethen befahrene Strecke ist schmal und unübersichtlich, was das Kreuzen grosser Fahrzeuge erschwert und so zu gefährlichen Situationen führen kann. Mit Hangabträgen und Sicherungen der talseitigen, oft rutschgefährdeten Strassenränder konnte eine massvolle Verbreiterung erreicht werden. Im Bereich Schönenbühl wurden zudem die Postautohaltestellen behindertengerecht gestaltet, was eine geringfügige Verlegung in Richtung Wolfhalden nötig machte.

Zurzeit laufen abschliessende Korrekturen

Während die Sanierung in den Bereichen Schönenbühl und Werkhof der Forstkorporation Vorderland weitgehend abgeschlossen ist, konzentriert sich das derzeitige Baugeschehen auf abschliessende Korrektionsarbeiten in Lachen.

