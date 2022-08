Das Projekt Hochwasserschutz Rheintaler Binnenkanal steht

Infoveranstaltungen und Exkursionen

Das Bauvorhaben Drosselbauwerk wurde mit Berechnungen geprüft und dazu bei der Versuchsanstalt der Technischen Universität München in Obern­ach 1:40 nachgebaut. Dank des Modells können Hochwasser­ereignisse simuliert werden. So kann der Einstau- und Entwässerungsprozess live erlebt werden. Interessierte haben die Möglichkeit, die Modellversuchshalle am 12. oder 13. September in Obern­ach zu besuchen. Abfahrt Car 7.30, Rückkehr ca. 17 Uhr. Anmelden können sich Interessierte unter www.binnenkanal.ch.

Die Informationsveranstaltungen zum Hochwasserschutzprojekt finden am Dienstag, 16. August, in der OMR-Aula in Heerbrugg und am Mittwoch, 17. August, im Feuerwehrdepot in Oberriet statt. Beginn ist an beiden Orten um 18.30 Uhr. Den Interessierten wird das Projekt aus erster Hand vorgestellt und aufgezeigt, wie man sich beim Mitwirkungsverfahren einbringen kann. (rew)