Balgach Rheintaler Turnfest soll 2022 in Balgach stattfinden können – Veranstalter sind zuversichtlich Der STV Balgach führt vom 18. bis 26. Juni 2022 das alle sechs Jahre stattfindende Rheintaler Turnfest durch. 23.04.2021, 05.00 Uhr

Das letzte Rheintaler Turnfest fand 2016 in Gams statt, auch Turnerinnen des STV Balgach nahmen daran teil. Im nächsten Jahr sind die Rheintaler Turnerinnen und Turner zu Gast in Balgach. Bild: Archiv

(pd) Am turnerischen Grossanlass, der sich über zwei Wochenenden erstreckt, werden 5000 Turnerinnen und Turner sowie etwa 3000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem und um den Sportplatz Riet erwartet. «Balgach soll nächstes Jahr zum Treffpunkt der Turnerfamilie und der ganzen Region werden», freut sich OK-Präsident Urs Lüchinger auf den Grossanlass. Der STV Balgach sprang ein, weil eine Absage drohte Die Abgeordneten des Kreisturnverbands vergaben das Turnfest nach brieflicher Abstimmung an Balgach.

Die Suche nach einem Veranstalter war schwierig verlaufen. Mangels Kandidaturen drohte gar die Verschiebung auf den nächsten turnusgemässen Termin im Jahr 2028. In dieser Situation sprang der STV Balgach ein, der mit Stefan Langenegger den Präsidenten des Turnverbands stellt. Der STV Balgach organisierte in den letzten 20 Jahren einige Grossanlässe. Ein Kreisturnfest wurde allerdings letztmals 1986 in Balgach ausgetragen. Das Organisationskomitee um Urs Lüchinger, Rheintaler Ehrensportler des Jahres 2018, umfasst 17 Personen.

Mit der Gründung eines Trägervereins für diesen Grossanlass wurde kürzlich ein Fundament gelegt. Die bisherigen OK-Sitzungen wurden virtuell abgehalten, die epidemiologische Entwicklung wird auch die weitere Planung beeinflussen. «Wir sind allerdings zuversichtlich, dass man bis in einem Jahr einen Umgang mit dem Virus gefunden hat, der ein solches Turnfest ermöglicht», sagt Lüchinger.

Mehr Infos www.balgach2022.ch