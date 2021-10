Brigitte Benz-Thoma aus Diepoldsau ist die neue Leiterin

Balgach Brigitte Benz-Thoma aus Diepoldsau leitet neu Neue Leiterin gewählt die Bauverwaltung der Gemeinde Balgach Bis zum Stellenantritt von Brigitte Benz als Leiterin Bauverwaltung in Balgach übernimmt ein externes Büro die Arbeit. 15.10.2021, 21.11 Uhr

Nach über zwölf Jahren bei der Politischen Gemeinde Balgach hat sich der bisherige Leiter Bauverwaltung/Liegenschaften, Marcel Kuster, entschlossen, per Ende Oktober ei­ne neue berufliche Herausforderung anzunehmen.

Als Nachfolgerin wurde Brigitte Benz-Thoma aus Diepoldsau gewählt, schreibt die Gemeindeverwaltung Balgach am Freitag. Brigitte Benz wird die Stelle am 1. Februar 2022 antreten. Sie ist gelernte Hochbauzeichnerin. Dank ihrer langjährigen Tätigkeit als Bauleiterin sowie in den letzten elf Jahren als Projekt- und Abteilungsleiterin bei der Kobelt AG in Marbach, bringe Brigitte Benz grosses Fach- und Praxiswissen mit, heisst es. Zuletzt absolvierte sie eine Weiterbildung in Bau- und Projektmanagement.

Übergangslösung bis Ende Januar

Für die Zeit von November bis Februar übernimmt ein externes Büro als Übergangslösung die Arbeit. Während der Übergangsphase wird die Bauverwaltung nicht vollzeitig besetzt sein. Bürgerinnen und Bürger werden deshalb gebeten, bis zum 1. Februar vorgängig einen Termin zu vereinbaren, teilt die Gemeindeverwaltung mit. (gk)