«Der Bachelor» Widnauerin musste zum Arzt und verpasst die Nacht der Rosen – wegen Kartoffelsalat mit Ananas drin 15 Frauen kämpfen auf dem TV-Sender 3+ noch um den Bachelor Kenny. Noemi Ortega aus Widnau machte in der letzten Sendung am Montag zwar im Boxring eine gute Figur. In der Nacht der Rosen fehlte sie dann allerdings. Grund dafür war eine allergische Reaktion. Cassandra Wüst 13.09.2022, 05.00 Uhr

Noemi hat sich beim Boxen gut geschlagen. Bild: Screenshot

Unter der thailändischen Sonne lässt es sich einfach gut feiern und flirten – das beweist das TV-Format «Der Bachelor» jedes Jahr aufs Neue. Natürlich durfte auch in der zweiten Folge am Montagabend die obligatorische Bootsparty nicht fehlen.

Während sich manche Kandidatinnen mit Bachelor Kenny beim Tanzen vergnügen durften, wurden die anderen Damen, inklusive Noemi Ortega aus Widnau, zurück in die Villa geschickt. Allerdings bekam Noemi am nächsten Tag die Chance, den Bachelor im wahrsten Sinne des Wortes umzuhauen.

Acht Damen wurden eingeladen, im Boxring gegeneinander anzutreten. Die Gewinnerin erhielt ein Date. Noemi hat sich ganz gut geschlagen. Nach zwei K.-o.-Runden ist sie aber im Final ausgeschieden. Wahrscheinlich hat sie sich mehr darüber geärgert, dass plötzlich zwei neue Kandidatinnen zum Kampf und zur Show dazugestossen sind.

Doch Noemi nahm die Niederlage sportlich. Immerhin hat sie den Kampf um Kenny noch nicht verloren. Oder doch? In der Nacht der Rosen ist die Widnauerin nicht zu sehen. Kenny erklärt:

«Noemi ist heute leider nicht hier, weil sie von einem Arzt behandelt wird. Ich hoffe, sie ist bald wieder fit genug, um ihre Rose abzuholen.»

Auf Anfrage erzählt Noemi, was passiert ist: «Ich habe am selben Tag am Buffet Kartoffelsalat gegessen. Leider habe ich nicht gesehen, dass da Ananas drin waren, gegen die ich allergisch bin.» Da sie die entsprechenden Medikamente nicht dabei hatte und sich ihr Zustand verschlimmerte, musste sie zum Arzt. Sie konnte noch am selben Abend in die Villa zurückkehren. Dort erhielt sie die Rose. «Kenny hat sie mir gebracht», sagt sie mit einem Grinsen.

Noemi ist immer noch im Rennen – und mit ihr 14 andere Frauen. In der Nacht der Rosen ist eine weitere Frau zu den Kandidatinnen gestossen. Statt weniger sind es bisher mehr Frauen geworden, die das Herz des Bachelor erobern wollen.