Rheineck–Walzenhausen–Lachen: Die Geschichte des Autorennens

Autorennen Vor 75 Jahren: Wie das «Autorennen Rheineck–Walzenhausen–Lachen» erstmals nach dem 2.Weltkrieg wieder stattfand Das «Autorennen Rheineck–Walzenhausen–Lachen» fand 1947 erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg wieder statt. Erstmals waren auch Frauen am Start. Peter Eggenberger 30.07.2022, 05.00 Uhr

Die 1947 erstellte Passerelle zwischen dem Walzenhauser Gemeindehaus und dem Bahnhof war ein beliebter Zuschauerplatz. Ein Rennwagen der Marke Eigenbau auf dem Weg nach Lachen. Die Piloten waren teilweise ohne Kopfschutz unterwegs. Die 1947 erstellte Passerelle zwischen dem Walzenhauser Gemeindehaus und dem Bahnhof war ein beliebter Zuschauerplatz. Ein Rennwagen der Marke Eigenbau auf dem Weg nach Lachen. Die Piloten waren teilweise ohne Kopfschutz unterwegs.

Nachdem in den Kriegsjahren (1939–1945) auf den überaus beliebten Anlass verzichtet werden musste, waren Begeiste­-rung und Publikumsaufmarsch riesig.

Das erste Autorennen Rhein­eck–Walzenhausen fand 1910 statt, womit eine eigentliche Tradition begründet wurde. Die Begeisterung über den 1947 wieder stattfindenden Grossanlass war verständlich, zumal er nach den kriegsbedingten Entbehrungen die Rückkehr zur Normalität signalisierte. Die Streckenlänge von Rheineck bis Lachen betrug 6,5 Kilometer, bei einer Höhendifferenz von 433 Metern. Das 1947er-Teilnehmerfeld zählte 70 Konkurrenten aus dem In- und Ausland.

Erstmals waren auch Frauen am Start

Mit «Fräulein Halter», «Frau Habisreutinger» und der Griechin Lucie Pappou nahmen 1947 erstmals auch Frauen am Rennen teil. Für besonderes Aufsehen sorgte die Pilotin Pappou, die in der berüchtigten Linkskurve «Haslerrank» (Lutzenberg) geradeaus in Richtung Wolfhalden raste. Trotz des zeitraubenden Wendemanövers erzielte sie mit ihrem Ford die recht gute Zeit von 6:40 Minuten.

Maserati, Jaguar, Cooper, Bugatti…

Das letzte Rennen auf der Stammstrecke Rheineck–Lachen fand am 10. und 11.Juli 1954 statt. Herausgeputzte Autos mit klingenden Markennamen wie Maserati, Jaguar, Cooper, Bugatti, Porsche, Alfa Romeo und MG erregten Aufsehen. Die Bestzeit realisierte der Zürcher Willy P.Daetwyler auf Alfa Romeo. Seine gestoppte Zeit von 4:32,2 Minuten entsprach einem Stundenmittel von 86 Kilometern.

Katastrophe von Le Mans führte zum Verbot

Nachdem die Unfallkatastro­-phe am 24-Stunden-Rennen im französischen Le Mans am 11. Juni 1955 84 Menschenleben gefordert hatte, wurden in der Schweiz sämtliche Autorennen verboten.

Erst im Jahr 1970 wurde die Wiederaufnahme auf der verkürzten Strecke von Walzenhausen-Dorf bis Lachen bewilligt. Auf diesem Abschnitt fand 1986 auch das letzte Walzenhauser Auto-Bergrennen statt. Nachfolgeanlass war der 2007 erstmals durchgeführte Bergsprint, der in diesem Jahr am 20./21.August zum sechsten Mal stattfindet.