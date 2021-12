Auszeichnung Junge Musizierende überzeugten die Jury Die besten Teilnehmenden des Jugendmusikwettbewerbs im Haus der Musik geehrt. 09.12.2021, 05.00 Uhr

Einen ersten Preis mit Auszeichnung erspielten sich (v. l.) Livia Beck, Marina Suengas, Alina Heeb, Levi Bösch, Leon Bösch und Julian Seitz. Auf dem Bild fehlen Nina Stieger und Hannes Kobler. Bild: Max Pflüger

Am Samstag, 13. November, spielten am «RhyContest», dem neuen Jugendmusikwettbewerb, Schülerinnen und Schüler der sechs Rheintaler Musikschulen in Heerbrugg, Altstätten, Triesen und Buchs und begeisterten mit guten und hervorragenden musikalischen Beiträgen die Jury. Diese Woche präsentierten die Musikschule im Zentrum und die Musikschule Oberrheintal ihre besten Teilnehmenden im Altstätter Haus der Musik «Chunrat».