In Berneck schwindet der Fischbestand, Hitze ist nicht der Grund

Aussterben Die Tragödie im Rheintal ist stiller Art: Nahezu täglich und unbemerkt schwindet der Fischbestand – die Hitze ist nicht das grösste Problem Den Fischen im Rheintal geht es schlecht: Ihr Bestand schwindet dramatisch, die Hälfte der Fischarten ist innert 30 Jahren verschwunden. Yves Solenthaler Jetzt kommentieren 25.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hinter dem Schulhaus Stäpfli in Berneck fliesst der Kübach in ei­nem eingemauerten Bett, die Jahreszahl des Baus ist in Stein gemeisselt: 1917. Das Wasser erwärmt sich im Steinbett, was für aquatisches Leben schlecht ist: «Je mehr Wärme, desto weniger Sauerstoff», sagt Fridolin Scherrer, Gewässerwart des Fische­reivereins Mittelrheintal. Dazu kommt fehlende Beschattung: Parallel zum einen Ufer verläuft die Strasse, beim anderen ragen die Sträucher kaum über den Rand.

Gewässerwart Fridolin Scherrer entdeckt unter einem Stein im Kübach die Larve einer Köcherfliege. Die Fliege legt ihr Ei in einen Köcher aus Baumrinde und Pflanzen, um es zu schützen. Bild: Yves Solenthaler

Ein paar Meter weiter unten liegt der Schulhausweiher. Hier misst Scherrer zurzeit regelmässig die Temperatur. Jetzt seien es ungefähr 24 Grad Celsius, das sei noch akzeptabel. Hier leben viele Weissfische, die viel aushalten können. Aber auch eine 60 Zentimeter grosse Forelle hält sich im Kübach auf. Sie ist empfindlicher als die kleinen Fische. «Bei 26 Grad wird’s kritisch, aber vermutlich würde sie noch Rückzugsplätze finden». Der Ausgang ist für sie allerdings verschlossen: Das Rinnsal, das nach dem Weiher fliesst, bietet zurzeit nur kleinen Fischen einen Weg.

Fischereiverein führt wenn nötig Notfischungen durch

Das letzte Mittel, um das Leben der Forelle zu retten, wäre eine Notfischung. Dazu wird das Gewässer unter Strom gesetzt, damit die Fische verlegt werden können. Diese Aktion musste Scherrer wegen der Hitze letztmals vor drei Jahren durchführen.

Vor einer Woche hat der Schweizer Fischereiverband vor einem massenhaften Fischsterben gewarnt, wie es 2003 und (in abgeschwächter Form) 2018 stattfand: «Für die Fische stehen die Zeichen auf Tragödie.» Besonders stark ist die Gefahr am Hochrhein bei Schaffhausen. Im Rheintal wird das Gewässersystem vom Alpenrhein dominiert. Dieser führt kaltes Wasser aus den Bündner Bergen, das sich vor der Einmündung in den Bodensee auch nicht deutlich erhitzt.

Die Tragödie im Rheintal ist stiller Art: Nahezu täglich und unbemerkt schwindet der Fischbestand. Die internationale Regierungskonferenz Alpenrhein hat 2019 im Alpenrhein ein fischökologisches Monitoring durchgeführt. Von mehr als 30 Fischarten im Jahr 1990 sind gerade noch 15 nachgewiesen worden, wovon zehn vom Aussterben bedroht sind. Der schon 2013 mit durchschnittlich zehn Kilo pro Hektar Wasserfläche tiefe Fischbestand ist nochmals um mehr als die Hälfte zurückgegangen (4 bis 16 kg/ha je nach Befischungsabschnitt).

Das Fazit im IRKA-Bericht klingt fatalistisch:

«Es besteht dringender Handlungsbedarf. Da sich der Alpenrhein aber schon 2013 durchgehend in der schlechtesten Bewertungsklasse befand, ist keine weitere Verschlechterung des fischökologischen Zustandes mehr möglich.»

Der Zustand des Alpenrheins wirkt sich auf die kleineren Gewässer aus. Aber auch die Struktur der Bäche spielt eine Rolle. «Viele Gewässer und Bäche im Rheintal sind mehrheitlich in einem schlechten und sehr naturfremden Zustand», sagt Michael Kugler vom kantonalen Amt für Natur, Jagd und Fischerei. Vielfalt im Lebensraum bedeutet Vielfalt an Fisch- und anderen Arten, hohe Biodiversität. «Aber die Bäche sind oft stark begradigt und kanalisiert, vielfach kaum oder zu wenig beschattet.» Ein weiteres Problem: «Viele Seitenbäche sind vom Alpenrhein oder von anderen grösseren Fliessgewässern abgetrennt.» Was umso verheerender ist, weil der Alpenrhein gemäss den Ergebnissen des IRKA-Monitoring für einen Grossteil der Fischfauna als Reproduktionsraum ausfällt.

Der stark regulierte Fluss bietet keine Rückzugsmöglichkeiten. Deutlich verschärft haben sich in den letzten 20 Jahren die kurzfristig und schnell auftretenden Wasserstandsschwankungen, die von Kraftwerken ausgehen. Kugler erklärt: «Die Stromproduktion funktioniert mittler­- weile wie eine Börse: Wenn der Strombedarf und Kurs am besten ist, werden die Schleusen geöffnet und das Wasser wird turbiniert.» Das führt zu starken Abflussschwankungen in kurzen Abständen, was als Schwall/Sunk bezeichnet wird. Dadurch ver­ändern sich ständig die Lebensraumbedingungen der Fische und anderen aquatischen Tie­-ren, die schnell unterschiedlichen Strömungsgeschwindigkeiten und Trübung ausgesetzt sind.

«Den Abendsprung der Forelle gibt es nicht mehr»

Fridolin Scherrer hat in den letzten Jahrzehnten erlebt, dass die Artenvielfalt kleiner wird. Der stetig sinkende Grundwasserspiegel, die intensive Landwirtschaft und die Klimaerwärmung sind gemäss dem Gewässerwart nur einige Punkte, die den Gewässern zu schaffen machen. Den Fischen mangle es an Nahrungsvielfalt: «Früher machten Forellen am Binnenkanal noch den Abendsprung, um grosse Insekten an der Wasseroberfläche zu fangen. Den sieht man nicht mehr – schlicht, weil’s diese Insekten nicht mehr gibt.»

Er hofft, dass sich die Situation dank einiger Renaturie­rungen bessert, die inzwischen gesetzlich im Zuge von Hochwasserschutzprojekten verlangt werden. «Früher ging’s bei den Gewässern nur um Hochwasserschutz. Dieser ist zurecht immer noch prioritär, aber ökologische Aspekte werden inzwischen auch beachtet», sagt Scherrer. Er verweist auf das Projekt «Hochwasserschutz Littenbach–Äächeli» der Gemeinden Au und Berneck, in dem viele Gewässer auch ökologisch aufgewertet werden.

Für die Forelle im Kübach sind das gute Nachrichten: Sie und vor allem ihre Jungen können ihren zusätzlichen Lebensraum vielleicht nutzen, um hier eine Population zu bilden. Wie es gemäss einem Nachbarn vor 20, 30 Jahren war: «Damals schwammen 20 Forellen in diesem Weiher.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen