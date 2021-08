widnau Aus Spitex-Gönnerverein wird Verein 60 Plus Nebst einem neuen Namen bekommt der Spitex-Gönnerverein Widnau auch ein neues Logo und neue Statuten. 21.08.2021, 05.00 Uhr

Der Vorstand des Vereins 60 Plus Widnau (von links): Martha Graf, Rolf Sieber, Yvette Werner, Evelyne Frei, Marlen Hasler, Hanna Bognar, Patrick Dürr. Bild: mia

(mia) Anlässlich der Hauptversammlung am letzten Mittwoch konnte Präsident Patrick Dürr den neuen Namen «Verein 60 Plus Widnau» präsentieren. «Für 60 Plus haben wir uns entschieden, weil die Mehrheit der Mitglieder in diesem Alter sind», erklärte Patrick Dürr. Gleichzeitig legte er das neue Logo so­- wie die angepassten Statuten vor und erläuterte sie kurz. Ohne Diskussion stimmten die 60 anwesenden Mitglieder den Änderungen zu.

An der letzten Hauptversammlung hatte der Vorstand den Auftrag erhalten, einen neuen Namen, ein neues Logo und die angepassten Statuten zur erarbeiten. Dies, weil sich die Tätigkeit des Gönnervereins in den letzten Jahren zunehmend verändert hat und der Unterschied zum eigentlichen Spitex-Verein nicht mehr für alle klar ersichtlich war. Der Vorstand mit Martha Graf, Yvette Werner, Evelyne Frei, Marlen Hasler, Hanna Bognar und Präsident Patrick Dürr wurde einstimmig für weitere zwei Jahre wiedergewählt.

2020 gab es keine Veranstaltungen

Rolf Sieber wird als siebtes Mitglied den Vorstand ergänzen. Zustimmung fanden auch die beiden Revisoren Susanne Koch und Herbert Jocham. Weil letztes Jahr alle Anlässe wegen Corona ausgefallen sind, schloss die Jahresrechnung mit einem Gewinn von 15437 Franken. Sollten im laufenden Jahr die geplanten Anlässe stattfinden, rechnet der Vorstand mit einem Verlust von 5840 Franken, dies vor allem, weil für das Jahr 2021 auf Mitgliederbeiträge verzichtet wird. Kurz fiel der Jahresbericht des Präsidenten aus, konnte doch Patrick Dürr nur über die Arbeit des Vorstandes berichten. Dieser habe die Durchführung und Organisation verschiedener Anlässe an die Hand genommen, um diese wieder zu verschieben und abzusagen. «Der Aufwand, die Anlässe durchzuführen, wäre einfacher gewesen als sie abzusagen», sagte Patrick Dürr.

Auch habe der Vorstand verschiedene Projekte zurückgestellt. Wegen Corona sei die Benützung des Rikscha-E-Bikes nicht so erfolgt, wie man es geplant habe. Dennoch ziehe der Vorstand die Anschaffung einer zweiten Rikscha in Erwägung. Geplant sind am 16. September ein Vortrag zum Thema «Schlafstörungen», am 23. November Theater im «Metropol», Am 28. Februar 2022 das Fasnachtskränzli und im Frühling 2022 die Mitgliederversammlung. Inte­ressantes erfuhren die Mitglieder von Bruno Metzger, Leiter Sicherheitsberatung bei der Kantonspolizei St.Gallen. In seinem halbstündigen Referat über Alltagskriminalität gab er nützliche Verhaltensempfehlungen.