AU/LUSTENAU So könnte die Fussgänger- und Velobrücke aussehen Au und Lustenau haben 2019 ein Projekt gestartet: Eine neue Fussgänger- und Velobrücke über den Rhein. 16.04.2021, 05.00 Uhr

Eine Visualisierung der neuen Rheinbrücke hat die Gemeinde Au schon veröffentlicht. Bild: gk

(red/gk) Eine Machbarkeitsstudie spricht sich nun für eine Verbindung etwa 650 Meter südlich der bestehenden Rheinbrücke aus, teilt die Gemeinde Au in ihrem aktuellen Mitteilungsblatt mit.

Die neue Brücke soll den Rhein auf einer Länge von 300 Metern überspannen. Sie führt auf Schweizer Seite von der Autobahnüberführung in den Auer Ortsteil Oberfahr, auf der österreichischen Seite ist Start- und Endpunkt das frühere Zollamt Oberfahr in Lustenau. An der gleichen Stelle verband die beiden Länder schon einmal eine Brücke, heisst es im Mitteilungsblatt weiter.

Ausstellung der eingereichten Projekte

In den letzten Monaten wurde der gemeinsame Ingenieurwettbewerb für die Planung der neuen Langsamverkehrsbrücke durchgeführt. In der Vorqualifikation wurden von der Jury acht Teams zur Teilnahme ausgewählt. Diese konnten in der Folge ihre erarbeiteten Projekte einreichen. Kürzlich wurde nun die Jurierung durchgeführt und auch das Siegerprojekt ausgewählt.

Alle acht eingereichten Arbeiten und das Siegerprojekt werden voraussichtlich ab Freitag, 30. April, der Bevölkerung in Form einer Ausstellung präsentiert. Aufgrund der aktuellen Coronaschutzmassnahmen ist zurzeit jedoch noch nicht klar, wann und in welcher Form die Präsentation des Siegerprojekts durchgeführt werden kann.

Die Gemeinde Au wird nach den am Mittwoch erfolgten Lockerungen durch den Bundesrat auf der Gemeindewebsite und kurzfristig in ihrem Mitteilungsblatt von Donnerstag, 29. April, über die Durchführung eines Anlasses informieren.