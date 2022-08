Kultur im Park Altstätten: Erste zwei Abende waren ausverkauft

Auftakt gelungen Zweimal ausverkauft: «Kultur im Park» Altstätten verzaubert Das «Kultur im Park»-Festival wurde am Donnerstagabend mit Pole & Piano und der Band Afincando eröffnet. Cassandra Wüst Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Der Donnerstagabend war restlos ausverkauft. Bild: Cassandra Wüst Afincando heizte den Gästen mit Salsamusik ein. Bild: Cassandra Wüst Abkühlung gab es in Form von Glace und Getränken. Bild: Cassandra Wüst Mitorganisatorin Esther Gächter-Kobler (rechts). Bild: Cassandra Wüst

Gelungener könnte ein Festivalauftakt nicht vonstatten gehen – da ist sich das Organisationsteam von «Kultur im Park», bestehend aus Kathrin Büchi-Mathys, Esther Gächter-Kobler und Walter Zai, einig. «Wir sind mehr als zufrieden», sagt Gächter-Kobler. Die Tische im Park der ehemaligen Stadler-Villa waren am Donnerstagabend bis auf den letzten Platz besetzt.

Das lag wohl auch an den beiden Programmpunkten. Das Duo Pole&Piano startete pünktlich um halb acht und präsentierte den Besucherinnen und Besuchern eine neue Form der Kunst. Die Altstätterin Cristin Manser an der Stange und Yves Störi am Klavier verblüfften das Publikum mit ihrem Zusammenspiel von Bewegung und Musik. Es war unmöglich, den Blick abzuwenden. Nach einem etwas ruhigeren Start in den Abend brachte die 13-köpfige Salsa-Formation Afincando das Publikum in Schwung. Afincando (spanisch für «groovy») machte seinem Namen alle Ehre: Mit heissen Latin-Rhythmen, gewürzt mit einer Prise Latin-Jazz, brachten sie die Menge zum Tanzen. Kurz vor Ende der Sommerferien entführten sie das Publikum mit ihren Eigenkompositionen an ferne Sandstrände – zur Abkühlung gab es leckere Gelati und Getränke.

Zwei ausverkaufte Abende, wenig Tickets für Samstag

Auch die Atmosphäre selbst trug zum Gelingen der Eröffnung bei. Unter den Bäumen, umrahmt von Sträuchern, Lichterketten über den Köpfen und genügend Platz auf der Wiese zum Tanzen und Sitzen an den Tischen liess es sich an dem lauen Sommerabend herrlich verweilen. Eine Besucherin meinte sogar: «Bei dieser magischen Atmosphäre verhalten sich die Leute schon ganz anders.» In der Tat war die Stimmung ausgelassen, es wurde viel gelacht und man freute sich an der guten Unterhaltung in einem schönen Rahmen.

Ausverkauft war auch der Freitagabend mit Beteiligung aus dem Rheintal: Es spielten das Swing-Sextett Coniglio Connection sowie das siebenköpfige Puma Orchestra. Nur für den heutigen Samstagabend gibt es noch einige wenige Karten für Deadass Dobro und Prince Grizzley, die Blues und Country spielen werden. Tickets gibt es auf eventfrog.ch oder an der Abendkasse.

