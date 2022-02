lehre zum kondukteur «Einige Reisende sind uns bekannt»: Was ein Oberrieter in seiner Lehre zum Kondukteur erlebt Philipp Leuener aus Hard-Oberriet lernt während seiner Lehre fast das ganze Land kennen. Er wird Kondukteur. Interview: Alina Graber Jetzt kommentieren 14.02.2022, 05.00 Uhr

Der Doppelstockzug ist bereit zur Abfahrt. Philipp Leuener gibt das Signal dazu. Bild: PD

Der 18-Jährige schliesst diesen Sommer seine Ausbildung zum Fachmann Öffentlicher Verkehr EFZ ab, umgangssprachlich auch Kondukteur oder Kontrolleur genannt. Obwohl Billette zu kontrollieren seine Hauptbeschäftigung ist, gehört weit mehr zum Beruf dazu.

Wie kamen Sie auf die Idee, diesen Beruf zu erlernen?

Philipp Leuener: Mein Onkel ist Kondukteur. Für mich war der Beruf eigentlich kein Thema, bis meine Zwillingsschwester bei ihm schnupperte. So habe auch ich den Beruf in Erwägung ge­zogen. Mir gefielen die unregelmässigen Arbeitszeiten und die Vorstellung, durch die Schweiz zu reisen.

Welche Aufgaben gehören zu ihrem Arbeitsalltag?

Billette zu kontrollieren macht den grössten Teil aus und ist für mich auch am Interessantesten. Bei einer Störung muss ich Kunden informieren und eventuell sogar evakuieren. Bevor ein Zug am Morgen abfährt, wird eine Innenrevision im Güterbahnhof durchgeführt. Wir kontrollieren alle Sicherheitsvorkehrungen, sehen nach, ob Feuerlöscher sowie Nothämmer an Ort und Stelle sind, überprüfen die Toilettenfunktion und vieles mehr.

Durch wie viele Kantone reisen Sie pro Tag?

Ich fahre bis nach Genf, da kommen also einige zusammen. Meine Route ändert sich aber stetig, dadurch haben wir einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag während den Zugfahrten. Den einzigen Landesteil, den ich nicht befahre, ist das Tessin, weil ich kein Italienisch spreche. Französisch funktioniert mit Händen und Füssen.

Wie gelangen Sie an ihren Arbeitsplatz?

Als Kondukteur soll man in der Nähe des Güterbahnhofs wohnen oder flexibel mit einem Auto anfahren. Ich wohne in der St.Galler Altstadt und erreiche den Bahnhof zu Fuss. Mein Ar­beitgeber unterstützt die Lernenden, eine Wohnung in der Nähe des Bahnhofs zu finanzieren, da­mit wir Dienste zu verschiedenen Zeiten übernehmen können. Ich bin bei der Firma Login AG angestellt. Das ist ein Portal, das uns nach der Lehre beispielsweise an die Stellen der Schweizer Bahnunternehmen wie SBB, RhB oder BLS vermittelt.

Welche Aussagen zu ihrem Beruf hören Sie oft?

Der Öffentliche Verkehr in der Schweiz wird oft mit Japan verglichen. Dort ist ein Zug, der 30 Sekunden später als geplant eintrifft, bereits verspätet. Eine hohe Messlatte. Bei uns darf nicht vergessen gehen, dass wir Anschlüsse haben bis nach Kobelwald oder Eichberg, und das Umsteigen nimmt Zeit in Anspruch. Auch in Japan gibt es keine schnellen Verbindungen bis ins hinterste Örtchen.

Kommt es oft zu Konflikten mit Fahrgästen?

Eigentlich jeden Tag. Die meisten Konflikte entstehen momentan mit Fahrgästen, die sich weigern, eine Maske zu tragen. Wenn sie keine Einsicht zeigen und auch nicht aussteigen wollen, müssen wir die Polizei oder die Bahnpolizei aufbieten. Ein Vorwurf, den wir bei Kontrollen oft hören, ist Rassismus. Das ist aber ausgeschlossen, denn es werden schlicht alle kontrolliert.

Passieren weitere, spezielle Momente bei der Arbeit?

Ja, vor allem in städtischen Regionen wie in Zürich. Gewisse Reisende sind uns bekannt. Beispielsweise ein Herr, der immer seinen Spruch bringt: «Ich habe das Schweizerische Generalabonnement der Schweizerischen Bundesbahn» und anschliessend durch den ganzen Zug rennt. Dann ist da noch einer, der nie ein Billett hat, aber wir kennen seine Adresse.

Welche Fahrgäste sind die unfreundlichsten?

Pendlerinnen und Pendler, egal welchen Alters. Vor allem auf der Strecke Zürich–St.Gallen. Kein Hallo, kein Danke, kein Bitte und Kopfhörer auf den Ohren. Ich muss immer freundlich bleiben. Manchmal fällt das schwer. Kontrolleur zu sein, ist bestimmt nicht der dankbarste Beruf.

Was machen Sie, wenn sich jemand in der Toilette einschliesst?

Erst klopfen, doch meist wird die Tür nicht geöffnet. Dann sage ich: «Ich komme jetzt herein» und öffne die Tür. Meine Berufsbildnerin erlebte einen Fall, da stand eine Gruppe von acht Personen vor ihr. Wer sich vor einer Kontrolle drückt, muss zusätzlich 100 Franken zur Busse bezahlen. Wenn jemand wegrennt, kommen weitere 100 Franken hinzu. Im teuersten Fall zahlen Schwarzfahrende bis zu 300 Franken

