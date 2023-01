Künstlerin Erna Lang zeigt ihre Werke

Widnau Auf der Suche nach Raum und Bewegung Erna Lang zeigt in der Raiffeisenbank Bilder aus ihrer neuen Schaffensperiode. Susi Miara 23.01.2023, 05.00 Uhr

Laudator Thomas Jutz zeigt Erna Lang seinen persönlichen Favoriten. In dieser Arbeit habe sich Erna Lang ganz von den Formen befreit und farblich neue Räumen eröffnet. Bild: Susi Miara

Zwei Jahre mussten Kunstinteressierte auf die traditionelle Ausstellung in den Räumen der Raiffeisenbank Mittelrheintal warten. Wie der Vorsitzende der Bankleitung Thomas Haas zur Eröffnung den zahlreich erschienenen Gäste erklärte, hätte er nie gedacht, dass die bereits 19. Ausstellung gleich zweimal verschoben werden müsse. Die Ausstellung werde traditionell vom Kulturverein Widnau organisiert und präsentiere immer ganz spezielle Leckerbissen für Kunstliebhaber. Bevor Thomas Jutz, ein Künstlerkollege von Erna Lang, die Laudation vortrug, begrüsste auch der neue Präsident Sven Rieser die Besucherinnen und Besucher. Musikalisch wurde die Vernissage von David Mäder (Bass) und Mario Haltiner (Saxofon) begleitet.

Der Blick auf die Welt

Er habe Erna Lang eher als zurückhaltend und sensibel erlebt, sagte Thomas Jutz. In ihren aktuellen Arbeiten präsentiere sie sich jedoch direkt und stark. Ihr Blick auf die Welt sei sanft und ihre Bilder seien von einer sanften, aber kräftigen Farbgebung gekennzeichnet. Ihre Arbeiten hätten etwas Erzählerisches, fast Spirituelles. Man könne eintauchen und sich treiben lassen, entdecke immer wieder Neues, man sei ständig in Bewegung in den Räumen, die sie eröffne. Linien, Flächen, Farben und Formen würden immer wieder aufs Neue gebrochen und führten zu neuen Empfindungen, aus denen sich die Inspiration für neue Formen und Farben nähre. Die Formen und Farben würden in einzelne, einzigartige Bilder fragmentiert und seien doch in ihrem Abbild einander ähnlich. «Jedes Bild ist eine Einladung an uns zum Verweilen, eine persönliche Reise anzutreten», sagte Thomas Jutz. Die Betrachtungsweise von Erna Lang übertrage sich auf den Beobachter. Eine Linie ergebe sich aus der vorangegangenen und aus dieser wieder die nächste, immer auf der Suche nach Raum und Bewegung. Immer wieder tauche in Arbeiten von Erna Lang die menschliche Figur auf, aber nie konkret. Die Formen werden sofort von neuen Formen und Farben gebrochen, überlagert und geschichtet. So entstehen unterschiedliche Erscheinungsformen.

«Ein unbändiger Wille zum Tun treibt Erna Lang an», so Thomas Jutz. Ihr Atelier sei ihr Arbeitsplatz und Inspiration zugleich. «Die Ideen gehen ihr nie aus. Im Gegenteil, sie füllen langsam das ganze Atelier und sie könnte mehrere Ausstellungen gleichzeitig machen.»

29 Bilder und zwei Skulpturen

Sie sei immer bereit gewesen, sagte Erna Lang. Die Zeit während der Coronapandemie habe ihr neue Impulse gegeben. «Die Besucherinnen und Besucher sehen heute eine komplett andere Ausstellung, als ich sie vor zwei Jahren geplant habe», sagt sie. Eine Herausforderung seien die Ausstellungsräume in der Bank gewesen. Ihre Künstlerkollegen Peter Federer und Thomas Jutz hätten schliesslich für jedes ihrer Bilder den passenden Platz gefunden.

Die Ausstellung kann bis Ende Februar während der Öffnungszeiten der Raiffeisenbank Mittelrheintal in Widnau besichtigt werden.

