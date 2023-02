Au: Mann spricht 11-Jährige an und will sie im Auto mitnehmen

Mann spricht in Au 11-Jährige auf dem Schulweg an und will sie im Auto mitnehmen – Kantonspolizei ermittelt

Ein Unbekannter versuchte am Dienstag eine 11-Jährige in sein Fahrzeug zu locken. Die Eltern der Schülerin verständigten umgehend die Kantonspolizei. Wie die Beamten in so einem Fall vorgehen und was man als Eltern zur Prävention unternehmen kann.