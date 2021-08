Auer Hightech-Firma unterstützt Sanierung von altem Dampfschiff

Greifensee Das DS Greif wurde 1895 bei Escher Wyss in Zürich gebaut und ging am 12. Oktober desselben Jahres im Greifensee auf Jungfernfahrt. Das 13,3 Meter lange, 3,2 Meter breite und neun Tonnen schwere Schiff ist das älteste im öffentlichen Verkehr eingesetzte Dampfschiff der Schweiz und hat eine bewegte Geschichte. Weil im Verlauf des Ersten Weltkriegs Kohle zum Befeuern knapp wurde, musste 1914 der Dampfbetrieb eingestellt werden.

Die «Greif» wurde zum Motorschiff umgebaut. Und noch später – als man per Zufall die Original-Dampfmaschine der «Greif» wieder fand – wurde diese nach England zur Revision geschickt. Der Schiffsrumpf wurde in der Werft Faul AG in Horgen restauriert und in seinen Originalzustand zurückgebaut. Am 3. September 1988 wurde das Dampfschiff nach drei Versuchsfahrten im Zürichsee wieder auf den Greifensee gebracht, wo die zweite Jungfernfahrt stattfand. Seither ist das DS Greif, in der Schweiz das älteste und einzige mit Kohle befeuerte Dampfschiff mit Schraubenantrieb, wieder als beliebte Attraktion auf Rund-, Abend- oder Charterfahrten im Einsatz.

Nachdem die Dampfmaschine generalüberholt und technisch aufgewertet wurde, konnte diese am 13. April 2021 wieder in den Schiffsrumpf eingebaut werden. Auch die Test- und Schulungsfahrten sind inzwischen abgeschlossen. Nun heisst es per sofort wieder: «Schiff ahoi!»

