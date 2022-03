Au «Wir werden wie Feinde behandelt» – die Gemeinde Au macht einem Architekten das Leben schwer Die Gemeinde Au hat in Bezug auf eine Haussanierung ein «Problem gefunden, das keines ist». So macht sie dem Architekten Said Ramic und seiner Frau das Leben schwer. Gert Bruderer Jetzt kommentieren 31.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Umgebungsgestaltung am Auer Kreuzweg 20 (Bildmitte) soll rückgängig gemacht werden müssen, obschon die Ausmasse nicht anders sein dürften als vor 30 Jahren. Bilder: Gert Bruderer

Said Ramic und seine Frau kamen 2017 von Mäder nach Au. Ihr neues Zuhause am Hang hatte acht Jahre leer gestanden, im hinteren Teil der Terrasse wucherten die Pflanzen. Es war klar: Terrasse, Pool und Sichtschutzzaun gehörten saniert.

Der zuständige Bauleiter besprach das Vorhaben mit dem damaligen Bauamtschef und bekam am 15. März 2017 mit­geteilt, die Umgebungsarbei­ten seien nicht bewilligungspflichtig, weil es sich bei ihnen um keine Bauten handle.

Bauverwalter starb, das Problem begann

Die Freude des hergezogenen Architekten und seiner Frau über die sodann erneuerte Umgebung währte kurz. Der Bauverwalter war inzwischen bei einem Unfall ums Leben gekommen und die Gemeinde plötzlich zur Auffassung gelangt, die Sanierung sei unrechtmässig erfolgt. Sie setzte ein Verfahren in Gang, das bis vor Bundesgericht kam und dem zugezogenen Ehepaar bisher etwa 50000 Franken Verfahrenskosten bescherte. Der Architekt findet das «völlig absurd».

Am 16. Februar schrieb der Anwalt des Ehepaars der Gemeinde Au: «Mit einer gewissen Frustration müssen Herr und Frau Ramic zur Kenntnis nehmen, dass die Gemeinde ihnen einfach nicht zuhört.» Sie würden «wie Feinde behandelt».

Die Gemeinde beharrt darauf, dass die Sanierung rückgängig gemacht, der Sichtschutzzaun wegen mangelnden Abstands zum Kreuzweg beseitigt wird. Ramics argumentieren, dadurch würde der Gemeindeweg, der unmittelbar an ihrem Grundstück vorbeiführt, völlig zerstört. «Das wäre ein Schild­bürgerstreich sondergleichen», kommentiert ihr Anwalt.

Umstrittene Mauer stützt Gemeindeweg

Die Gemeinde stützt sich auf die Beurteilung einer jungen Juristin des kantonalen Baudepartements. Diese hatte den Abstand zum Kreuzweg als relevant bezeichnet, doch sie habe etwas Wichtiges übersehen, wenden Ramics und ihr Anwalt ein: Sowohl die Mauer als auch die Terrasse wurden 1989 gebaut, der Kreuzweg aber erst 1993 als Gemeindeweg klassi­fiziert. Er könne auf die Bauten also keinen Einfluss haben. Davon abgesehen, lasse sich auf die Abstandvorschrift verzichten, wenn keine öffentliche Gefährdung bestehe. In diesem Fall sei es sogar umgekehrt: Eine Entfernung der Mauer hätte das Wegrutschen des Weges am Hang zur Folge.

Said Ramic: «Meine Frau und ich haben von Anfang an auf das Bauamt gehört.»

Der Standpunkt der Gemeinde ist aus mindestens drei Gründen bemerkenswert. Erstens unterstellt sie, die 1989 gestaltete Umgebung sei nie bewilligt worden. Dem widersprechen namhafte Zeugen. Diese Zeugenaussagen sind umso bedeutsamer, als um 1990 wegen eines Wasserschadens ein Teil des Gemeindearchivs zerstört wurde und die Gemeinde nicht sagen kann, was für Dokumente betroffen waren. Kann die Gemeinde ausschliessen, dass bei jenem Ereignis die angeblich fehlende Baubewilligung zerstört wurde? Gemeindepräsident Christian Sepin äussert sich nicht dazu. Es dürften keine Aussagen zu einem laufenden Verfahren gemacht werden, lautet seine Begründung, was in dieser absoluten Form natürlich unzutreffend ist.

Zweitens hat die Gemeinde im Bauwesen einen Kulturwandel vollzogen, ohne die zu jenem Zeitpunkt aktuellen Bauprojekte auszuklammern. Die Feststellung, der frühere Bauverwalter habe viele Baufragen pragmatisch per Handschlag geklärt, ist genauso wenig wertend gemeint wie der Hinweis auf die nach seinem plötzlichen Tod strengere Handhabung durch die Gemeinde. Betroffene wenden aber ein, unfair behandelt zu werden, wenn mündliche Abmachungen nichts mehr zählten und die Gemeinde misstrauisch auf stur schalte. Said Ramic sagt, seine Frau und er hätten von Anfang an auf das gehört, was ihnen vom Bauamt gesagt worden sei. Einzig die Pergola-Glaswände seien zu Unrecht entstanden.

Drittens weisen Ramics darauf hin, dass «kein vernünftiger Mensch» beim Kauf einer Liegenschaft prüfe, ob ein seit fast drei Jahrzehnten geltender Zustand auf einer belegten Baubewilligung beruhe.

Die Terrasse habe in dieser Form seit eh und je bestanden, sagen auch Zeugen.

Ausser der Gemeinde nimmt an Ramics Umgebungsgestaltung niemand Anstoss. In der Nachbarschaft herrscht vielmehr Unverständnis darüber, dass die Gemeinde Anlagen beanstandet, die zwar neu sind, aber in ihrem Ausmass dem früheren Zustand entsprechen. Auch dies wird im Rahmen der rechtlichen Auseinandersetzung mehrfach bezeugt.

Bundesgericht spricht von Ermessensspielraum

Das Verwaltungsgericht widersprach der Gemeinde im Mai des letzten Jahres. Bei der gesamten Sanierung, mit Ausnahme des Pavillons, sei von einer Anlage auszugehen – und nicht von einer Baute, wie die Gemeinde gemeint hatte.

Das Bundesgericht befand, die Gemeinde habe die Verhältnismässigkeit der von ihr ge­forderten Wiederherstellungsmassnahmen (Rückbau) neu zu beurteilen – und verband diesen Auftrag mit einem gewichtigen Zusatz. Das Bundesgericht wies den Gemeinderat ausdrücklich darauf hin, dass ihm bei der Neubeurteilung «ein gewisser Ermessensspielraum» zukomme.

Ermessen bestünde, bleibt aber ungenutzt

Ramics und ihr Anwalt klagen, bisher sei solches Ermessen durch die Gemeinde immer ausgehebelt worden, indem sie aus prinzipiellen Gründen und aus Angst vor einem Präjudiz zu keiner Lösung Hand geboten habe. Der Anwalt meint sogar, die Ermessensausübung zu verweigern, sei widerrechtlich. Said Ramic sagt, eine Schadenser­satzklage gegen die Gemeinde sei nicht ausgeschlossen.

In einem Leserbeitrag, publiziert am 22. November 2019 auf dem Online-Portal «Ostschweiz», schrieben Monika und Said Ramic, ihr Rechtsstreit mit der Gemeinde beruhe auf einer «Machtdemonstration des Gemeindepräsidenten». Sie unterstellen Christian Sepin, den Gemeinderat in dieser Sache nie oder erst viel zu spät einbezogen zu haben. Die Frage, wann der Gemeinderat das Thema erstmals behandelt hat, beantwortet der Präsident ebenso wenig wie die Frage, weshalb die Klassifizierung einer Strasse ein Bauprojekt betreffen kann, das Jahre vorher verwirklicht wurde.

Christian Sepin unterstreicht jedoch, dass «wir hier in der Schweiz in einem doch gut funktionierenden Rechtsstaat leben». Wenn sich jemand zum Beispiel von einer Gemeindebehörde ungerecht behandelt fühle, könne der Rechtsweg über die gegebenen Rechtsmittel begangen werden. «Entsprechend würden dann weitere Instanzen entscheiden und für Korrektheit sorgen», hält der Gemeindepräsident fest.

Kommentar von Gert Bruderer Im Zweifel für die Betroffenen Wo kein Kläger, da kein Richter. Wo kein Kläger auftritt, sollte sich eine Gemeinde nicht unnötig aufspielen. Geht es um ein Bauprojekt und sind die Nachbarn unisono mit dem Bauvorhaben einverstanden, ist maximale Grosszügigkeit angebracht. In Au-Heebrugg galt dieser Grundsatz während langer Zeit in ausgeprägter Weise. Papier wurde vom Bauamt verwendet, wenn unbedingt nötig. Vieles wurde mündlich abgemacht, übertriebene Bürokratie dürfte kaum zu beklagen gewesen sein. Nun läuft es anders. Deutlich strenger. Pingelig. Ein Zentimeter ist ein Zentimeter, und die Paragrafen haben plötzlich eine starke Aura. Das Problem besteht im brüsken Wechsel. Während vielen Jahren wurde ein tendenziell lasches Vorgehen praktiziert und geduldet, dann zog die Gemeinde die Zügel an. Man hätte es kommunizieren, mit offenen Karten spielen können. Jedenfalls darf nicht sein, dass früher getroffene mündliche Abmachungen nichts mehr gelten. Bürgerinnen und Bürger müssen sich auf behördliche Worte verlassen können, auch wenn sie nirgends festgehalten sind. Im Zweifel ist Betroffenen zu glauben und zu ihren Gunsten zu verfahren, sowieso in Fällen, wo gebaut wird und ein Bauwerk niemanden auch nur im Ansatz stört. Gerade von einer Gemeinde sollte der Grundsatz von Treu und Glauben mit Nachdruck gepriesen werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen