Au: Wanderroute durch die Rebberge

Au Wein gleich bei der Rebe probieren: Eine Wanderroute durch die malerischen Rebberge Der Weinbauverein Au, die Jagdgesellschaft Au sowie die Ortsgemeinde laden am Samstag, 3. September, zur ersten Monsteiner Weinwanderung (WyWa) ein. 18.08.2022, 05.00 Uhr

Hubert Zoller, Präsident des Weinbauvereins Au, freut sich zusammen mit den Organisatoren auf die Gäste. Bild: pd

Entlang der Wanderroute durch die malerischen Rebberge erhalten die Gäste Gelegenheit, die heimischen Monsteiner Weine zu degustieren. Für Unterhaltung und geselliges Verweilen steht das Weinzelt am Ende der Wanderroute bereit.

Fünf Stationen laden zur Degustation

Im Rheintal gedeihen seit Jahrhunderten an den südöstlichen Reblagen am Auer Monstein Reben. Die Rebberge in Au profitieren vom Föhn, welcher im Herbst die heraufziehenden Nebelschwaden verbläst und so zur Vollreife der Trauben beiträgt. An der ersten Monsteiner WyWa stehen Genuss und Erleben auf dem Programm.

Die gemütliche Wanderroute startet am Samstag, 3. September, um 13 Uhr auf dem Dorfplatz von Au und führt rund zwei Kilometer durch die malerischen Rebberge. An fünf Stationen werden die edlen, am Monstein durch die regionalen Weinbauern und Produzenten gekelterten Weine zur Degustation ausgeschenkt. Vor Ort lernen die Gäste die regionalen Weine und ihre Produzenten kennen.

«Die Produktion unserer Monsteiner Weine erfolgt unter hohen Qualitätsansprüchen mit sehr viel Herzblut von uns Weinbauern», so Hubi Zol­ler, Präsident des Weinbauvereins Au. Dieser Verein ist ein Zusammenschluss der örtlichen Weinbauern. Er bezweckt die Förderung des Weinbaus in der Gemeinde Au sowie das Interesse am Weinbau und an den Auer Weinen.

Mit Degustationsglas und Umhängetasche unterwegs

An den Degustationsstationen der Monsteiner WyWa werden die Gäste die Begeisterung der Auer Weinbauern für ihre Reben und Erzeugnisse erleben. Die Gäste erhalten ein Degu-Glas in einer Umhängetasche für den Transport sowie eine Tour-Stempelkarte. Die vollständig gestempelte Karte nimmt an der Verlosung teil.

Für die Herstellung der Umhängetaschen sowie der Wegweiser, welche die Gäste durch die Rebberge führen, wurde das Textilatelier des HPV Rorschach beauftragt. Als regional verankerte Institution unterstützt und begleitet der HPV Rorschach Menschen mit einer Beeinträchtigung vom Kindesalter bis ins hohe Alter. Am Ende der Wanderroute steht das Weinzelt, welches zum geselligen Ver­weilen einlädt. Dieses wird ab 15 Uhr bei freiem Eintritt offen sein. (pd)

Hinweis: Infos und Anmeldung: www.monsteiner-wywa.ch. Kontakt: Hubert Zoller, Präsident des Weinbauvereins Au, 071 744 44 15, hubizoller@hispeed.ch