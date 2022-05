Au Schlager, Stars und Newcomer: Das erste Rheintaler Schlagerfestival Das erste Rheintaler Schlagerfestival in Au brachte Stars wie Andy Borg oder Bata Illic auf die lokale Bühne. René Jann 30.05.2022, 05.00 Uhr

Eine Superstimmung mitten im Publikum erzeugten am 1. Rheintaler Schlagerfestival Anita und Alexandra Hofmann. Bild: René Jann

Am Samstag und Sonntag fand in Au erstmals ein Schlager­festival statt. Für die Organi­sation zeichnete die einheimische Monopoly Events&Gastro GmbH verantwortlich. Seitens der Auftretenden lobte Andy Borg am Samstagabend den grossen Mut der Veranstalter mit Roland Feil als Gründer des Eventunternehmens und seinem Manager Xavier Palacios an der Spitze.

In der kurzen Zeit seit Anfang April sei es ihnen gelungen, einen Event mit hochkarätigen Interpreten auf die Beine zu stellen. So pilgerten am Wochenende bereits zahlreiche Fans der Schlagermusik ins Festzelt an der Industriestrasse, wo sie von der Moderatorin Birgit Langer willkommen geheissen wurden.

Eine Newcomerin, mit der zu rechnen sein wird

Mit Charme und begeisternden Schlagern gewann Kerstin König gleich zu Beginn das Publikum. Bereits mit ihrer ersten Single «Wie immer» lud sie die ersten Tanzpaare aufs Parkett vor der Bühne. Gelungen war dann auch ihre Erstaufführung vom «Kitzbüheler Himmel», den sie für ihren Freund geschrieben hatte. Mit Dem Song «Wolke 7 war nur Nebel» gab sie zu verstehen, dass mit ihr künftig am Schlagerhimmel zu rechnen ist und sie mit ihrer Berufung zur Volksmusik richtig liegt. Mit der Zugabe «In meinem Herzen» schloss sie sicher auch das ihr wohlgesinnte Publikum ein.

Ricky Meier brachte mit dem Schlager «Ich kann mein Glück noch gar nicht fassen» die Freude darüber zum Ausdruck, dass er nach zwei Jahren Pandemiepause wieder auf der Showbühne stehen darf. Mit dem Hochzeitsschwur «Nur mit dir – ein ganzes Leben lang» ging er unters Volk, das er mit Songs von David Hasselhoff und «Tschüss Papa: Wir sind die ewig jungen Wilden» bei bester Laune hielt.

Birgit Langer, bekannt als Frontfrau des Fernando-Express, hatte im ersten Teil als Moderatorin gewirkt und dann mit ihren Songs auf eine musikalische Reise um die Welt eingeladen. So folgten auf heisse Samba-Rhythmen Ohrwürmer von der Insel Capri oder vom Strand von Marokko mit «Der rote Mond von Agadir».

Wie vielseitig die Künstlerin ist, bewies sie mit einem Medley aus dem Repertoire von Caterina Valente. Danach widmete sie dem Sonnenschein ein Lied und verriet mit dem Schlager «Tränen, die du lachst, kannst du nicht mehr weinen» ihr Lebensmotto, das sie mit dem Bekenntnis «Ich liebe das Leben» von Andrea Berg abschloss, um dann «Barfuss bis ans Ende der Welt» zu gehen.

Das Publikum klatschte, stampfte und sang mit

Mit «Ich brauch ein bisschen Glück» und dem vom Publikum lautstark mitgesungenen «Die Fischer von San Juan» trat Andy Borg aus dem Nebelmeer der Bühne und sagte den Auftritt von Bata Illic an. Mit der all­- seits bekannten «Michaela» erreichte die Stimmung den Sie­depunkt. Das Publikum kam klatschend und im Rhythmus stampfend vor die Bühne.

Margrit aus St.Margrethen war es sogar vergönnt, mit Bata Illic auf der Bühne zu stehen und mit ihm die «Schwarze Madonna» zu singen. Als die Stimmung auf dem Höhepunkt war, lud Illic mit «Dann gehen die Lichter aus» zum Schunkeln ein und setzte mit dem «Buona Sera Signorina» und dem Italo-Medley den Schlusspunkt hinter seinen stimmungsvollen Auftritt.

Temperamentvoll führten Anita und Alexandra Hofmann das Publikum mit «Jetzt und hier» zum nächsten Stimmungshoch. In «100'000 Volt» animierten die Energiebündel auf der Bühne das Publikum zum Mitmachen, und mitten im Publikum gaben sie die Ballade «Über sieben Brücken musst du gehen» zum Besten. Bei der «Brown Swiss Lady» brillierte Anita mit ihrem Alphornsolo. Mit einer Jodeleinlage und einem Solo bewiesen die beiden ihre Vielseitigkeit. Das «Auf Wiedersehn» war wohl ehrlich gemeint.

Auch Andy Borg war nicht zu bremsen, was er mit «I los mi ned untergehn» bekräftigte. Mit «Es war einmal» sang er seinen neuen Titel und begeisterte mit bekannten Songs wie «Angelo mio», «Carina», «Sarah» und zum Schluss mit der von allen mitgesungenen Hymne «Die berühmten drei Worte».

Nach der Zugabe lud Borg zum zweiten Teil des Festivals vom Sonntag mit DJ Ötzi, der Alpin KG mit Markus Wolfahrt von den ehemaligen Jungen Klostertalern und den Jungen Ziller­talern ein. Auch am Sonntag herrschte eine tolle Stimmung unter den Schlagerfans.

Hinweis: Mehr Bilder auf rheintaler.ch