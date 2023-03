Ortsgemeinde Au will das Potenzial der Funkenwiese nutzen

Au Riesige Chance für ein Entwicklungsprojekt: Die Ortsgemeinde will das Potenzial der Funkenwiese nutzen Die Ortsgemeinde will der Stadler Blechtechnik AG ein Grundstück an der Wieslistrasse für 5,1 Millionen Franken abkaufen. Im Gegenzug verkauft sie der Firma ein unbebautes Grundstück in der «Spiegleren» für 996'000 Franken. Monika von der Linden Jetzt kommentieren 07.03.2023, 05.00 Uhr

Die alte Funkenwiese gehört der Ortsgemeinde Au. Am linken Wiesenrand ist die Liegenschaft der Stadler Blechtechnik AG zu sehen. Mit ihrem Kauf hätte die Ortsgemeinde eine etwa zwei Hektar grosse Fläche zur Verfügung, die sie langfristig entwickeln möchte. Bild: vd

Die Stadler Blechtechnik AG hat sich auf die Bearbeitung von Feinblech spezialisiert. Urs Stadler hatte das Unternehmen im Jahr 2007 als Einzelfirma gegründet. Seither hat das Unternehmen seine Dienstleistungen stetig ausgebaut. Heute beschäftigt es 15 Mitarbeitende, und der Platz an der Wieslistrasse 7 wird knapp.

Um sich auszudehnen, will Stadler innerhalb des Dorfs zügeln und die Produktion in die «Spiegleren» verlegen. Die dortige Wiese erstreckt sich über zwei Parzellen. Beide Grundstücke befinden sich in der Ge­werbe- und Industriezone. Das Grundstück mit der Nummer 861 hat Stadler vor zwei Jahren gekauft und ein Baugesuch eingereicht. Es stellte sich heraus, dass die 4067 m2 grosse Fläche nicht genügen könnte. Folglich wandte sich Urs Stadler an den Ortsverwaltungsrat Au. Er möchte ein Grundstück kaufen. Der Gemeinde gehört nämlich die zweite Parzelle mit Nummer 2327 und 1660 m2 Fläche.

Eine riesige Chance für ein Entwicklungsprojekt

Der Rat will Urs Stadler die Parzelle für 996'000 Franken oder 600 Franken pro m2 verkaufen. Im Gegenzug will die Ortsgemeinde das heutige Firmenareal (4871 m2) an der Wieslistrasse 7 (2537) zum Preis von 5,1 Mio. Franken kaufen. Es grenzt an die 1,7 Hektar grosse ehemalige Funkenwiese (2437), die bereits der Ortsgemeinde gehört. «Ziel ist es, die bestehende Fläche zu erweitern», sagt Präsident Christoph Kempter. Die Gesamtfläche wäre etwa zwei Hektaren gross. «Es ist realistisch, dass wir dort einmal eine Wohnüberbauung verwirklichen.»

Die alte Funkenwiese liegt in der Zone ÜG (Übriges Gemeindegebiet). Diese gibt es im neuen Baugesetz nicht mehr. Folglich muss die Ortsgemeinde als Grundeigentümerin entscheiden, ob sie den Boden in eine Wohn- oder eine Gewerbe- und Industriezone umzonen lassen möchte. «Stellen wir jetzt nicht die Weichen, könnte es 20 Jahre bis zur nächsten Gelegenheit dauern», sagt Kempter. Die Ortsgemeinde hätte mit beiden Grundstücken ein Riesenpotenzial für ein Entwicklungsprojekt – auf der grünen Wiese und in Autobahnnähe. «Wir werden noch diskutieren, welchen Mix wir haben wollen», sagt er.

Das Grundstück in der «Spiegleren» liegt direkt an der Bahnlinie. Im Vordergrund liegt die Parzelle, die die Stadler Blechtechnik AG der Ortsgemeinde Au abkaufen will. Weiter hinten stehen Visiere. Bild: vd

Es sei denkbar, dass er sich aus kleinen und grossen Wohnungen zusammensetzt. Auch ein stilles Gewerbe wäre möglich. Die Lage erlaubt es, Büros mit einem fliessenden Übergang in die Wohnzone anzusiedeln. Christoph Kempter ist überzeugt, dass das Vorhaben beiden Seiten nützen würde. «Wir könnten uns vergrössern und langfristig ein Projekt entwickeln.» Die Stadler Blechtechnik AG könnte ihre Produktion ausbauen und das Unternehmen entfalten.

Grundstück dient nur der Firmenentwicklung

Die Ortsgemeindeversammlung wird darüber abstimmen, ob sie mit dem Grundstückskauf und -verkauf einverstanden ist. Im Antrag ist von einem Vorkaufsrecht die Rede, das sie Stadler für zehn Jahre einräumen will. Die Klausel sichert, dass der Boden zur Entwicklung der Firma und nicht der Spekulation dient.

Hinweis Die Versammlung der Ortsgemeinde Au ist am Freitag, 10. März, die Vorversammlung am Mittwoch, 8. März. Beide Anlässe starten um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Wees in Au.

