Trüffelgarten über dem Rheintal mit erstem Ertrag

Nach acht Jahren Geduld: Jetzt bringt der Trüffelgarten über dem Rheintal ersten Ertrag Trüffel im Rheintal? Den gibt es, wie vier Freunde zwischen Mohren und Reute beweisen. Nach acht Jahren Arbeit und Geduld konnten sie kürzlich ihren ersten Trüffel ausgraben. Das Geld steht aber nicht im Vordergrund. Cassandra Wüst 22.07.2022, 05.00 Uhr

Roland Klee (links), Sandra Heider mit Hund Nemo und Werner Kast haben vor zwei Wochen ihren ersten Trüffel entdeckt. Bild: Cassandra Wüst

Dunkelbraun, knollig und etwa so gross wie eine Kartoffel – so sieht der erste Lohn von Werner Kast, Sandra Heider, Roland Klee und Elsbeth Bischofberger nach acht Jahren aus. Zeigen können sie ihn allerdings nicht, denn sie haben die Trüffel für ein leckeres Abendessen verwendet. «Es gab Rührei mit gehobeltem Trüffel», sagt Werner Kast und reibt sich wie zur Bestätigung den Bauch. Roland Klee fügt hinzu: «Aber an den Geschmack muss ich mich erst noch gewöhnen», sagt er und lacht.