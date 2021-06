Au - Junger Muslim schreibt über Homosexualität im Islam

Ali Taheri ist zwar nicht homosexuell, und doch widmet er sich in seiner Vertiefungsarbeit zum Lehrabschluss diesem Thema. Denn er findet, dass jede Person so sein soll, wie sie will: «Wir alle sind Menschen, die respektiert werden möchten.»

Alena Tschümperlin 03.06.2021, 05.00 Uhr