Au: Erneute Konkurseröffnung über die Indosa

Au Erneute Konkurseröffnung der Indosa Maschinenbau AG wirft Fragen auf Das Kreisgericht Rheintal hat einem Konkursbegehren stattgegeben. Die Rettung der Auer Firma scheint fraglich. Andrea C. Plüss Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.00 Uhr

Zu besten Zeiten beschäftigte die Grabher-Indosa Maschinenbau AG in Au rund 50 Mitarbeitende. Bild: Gert Bruderer

Am 11. Januar eröffnete das Kreisgericht Rheintal den Konkurs über die Grabher Indosa- Maschinenbau AG mit Sitz an der Industriestrasse in Au. Schon einmal, im vergangenen Mai, hatte das Kreisgericht so entschieden. Mit einer Finanzspritze, die zur Begleichung ausstehender Lohnforderungen von Mitarbeitenden diente, war es Firmeninhaber Werner Grabher damals gelungen, den Konkurs noch einmal abzuwenden. Im Juni 2021 hob das Kantonsgericht den Konkursentscheid auf.