ARA Au: Das Abwasser soll noch besser gereinigt werden

Au Das Abwasser noch besser reinigen: Bald werden auch Mikroverunreinigungen entfernt Die Kläranlage Rosenbergsau entfernt bald auch Mikroverunreinigungen aus dem Schmutzwasser. Am Mittwoch war Spatenstich zum Bau einer 19,8 Millionen Franken teuren vierten Reinigungsstufe. 30.09.2022, 05.00 Uhr

Vertretende der Gemeinden, der beteiligten Planungs- und Baufirmen sowie Mitarbeitende der Abwasserreinigungsanlage Rosenbergsau beim Spatenstich zum Bau der vierten Reinigungsstufe.

Mikroverunreinigungen im Wasser werden immer mehr zum Problem. Bereits in kleinen Mengen stellen sie eine ernst zu nehmende Gefahr dar. Sie können Schäden an Wasserlebe­wesen anrichten. Der Bund hat deswegen 2016 die Gewässerschutzverordnung verschärft. Als Folge davon müssen schweizweit über 100 Kläranlagen ausgebaut werden.

Eine davon ist die ARA Rosenbergsau. Spätestens im Januar 2025 muss die vierte Reinigungsstufe in Betrieb genommen werden.

Der Verwaltungsrat des Zweckverbands Abwasserwerk Rosenbergsau hatte sich bereits 2014 mit den erwarteten strengeren Anforderungen auseinandergesetzt und die strategische Planung aufgegleist. Ende 2021 reichte der Zweckverband die nötigen Gesuche bei der Standortgemeinde Au, beim Kanton und beim Bundesamt für Umwelt ein. Vor wenigen Tagen erhielt der Zweckverband nun die schriftliche Zusicherung der Bundesabgeltungen aus Bern.

Bund unterstützt Projekt mit Millionenbeitrag

Die neue Stufe zur Elimina­tion von Mikroverunreinigungen wird voraussichtlich 19,8 Millionen Franken kosten. Der Bund übernimmt davon 13,8 Millionen Franken, also knapp 70 Prozent der Gesamtkosten. Der Rest, gut sechs Millionen Franken, wird vom Zweckverband finanziert, welchem die Gemeinden Au, Balgach, Berneck, Diepoldsau, Marbach, Oberegg, Rebstein, Reute und Widnau angeschlossen sind.

Beim Spatenstich dankte Andreas Eggenberger, der Präsident des Zweckverbandes Abwasserwerk Rosenbergsau, dem Projektausschuss, den Mitarbeitenden der ARA und dem Verwaltungsrat für die bis dahin geleistete Arbeit.

Abwasser strömt durch Aktivkohle

Projektleiter Thomas Morgenthaler von der Afry Schweiz AG erklärte am Spatenstich, wie die neue Reinigungsstufe die Rückstände von Medikamenten, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, Körperpflegeprodukten, Chemikalien, Pestiziden oder Insektiziden aus dem Abwasser eliminieren wird: «Das mechanisch und biologisch gereinigte Abwasser wird über ein neues Hebewerk in vier Schwebebettreaktoren gefördert und durchströmt eine Aktivkohleschicht. Die im Abwasser enthaltenen Spurenstoffe werden dabei an die Aktivkohle gebunden und aus dem Abwasser entfernt.»

Die neue Anlage ist auf 680 Liter Abwasser pro Sekunde ausgelegt. Die verbrauchte Aktivkohle wird vor Ort zwischengelagert, bevor sie zur Regenerierung abtransportiert wird. Das Abwasserwerk Rosenbergsau wird jährlich etwa 120 Tonnen Aktivkohle benötigen, die wieder rezykliert und wiederverwendet wird. Die Eliminierung der Mikroverunreinigungen ist beim Abwasserwerk Rosenbergsau besonders wichtig, weil das gereinigte Wasser über den Binnenkanal in den Bodensee abgeleitet wird. Der Bodensee wiederum dient als Trinkwasserspeicher.

Anlage soll in zwei Jahren in Betrieb gehen

Diese Woche wurde mit den umfangreichen Spezialtiefbauarbeiten, Baugrubenabschlüssen und Wasserhaltungen mit Grossfilterbrunnen begonnen. Danach wird der Bau der Reaktoren, Becken und des Hochbaus erfolgen. Dabei wird auf eine naturnahe Gestaltung geachtet. Die Fassaden und das Dach des Betongebäudes werden begrünt. Im nördlichen Teil kommen ein Versickerungsteich, Hecken, Bäume und Nistplätze der Biodiversität zugute. Verlaufen die Bauarbeiten planmässig, wird die Anlage im September 2024 in Betrieb genommen. (pd)