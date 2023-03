«Die magische Kakaobohne»: Rheintalerin gestaltet Bilderbuch

Au Aus Liebe zur Schoggi: Rheintalerin gestaltet Bilderbuch über magische Kakaobohne Michelle Brändle hat ein Bilderbuch geschrieben und illustriert. Es heisst «Die magische Kakaobohne» und zeigt den Weg der Bohne vom Kakaobaum bis in die Schweiz. Gert Bruderer Jetzt kommentieren 25.03.2023, 05.00 Uhr

Die Rheintaler Illustratorin liebt Schoggi. Bild: zVg

Die Autorin ist im Rheintal aufgewachsen. Nach dem Ort gefragt, muss sie lachen. Sie sagt: «In Au, Berneck, Rebstein und Widnau.»

Die 28-Jährige zeichnet leidenschaftlich. Ursprünglich hatte sie vor, Illustratorin zu werden. Die Matura in Heerbrugg machte sie mit Schwerpunkt Gestalten, danach besuchte sie in Nendeln den einjährigen Vorkurs für die Kunstschule Liechtenstein. Doch mit dem nachfolgenden Kunstschule-Besuch in Luzern klappte es nicht.

Germanistik studiert, jetzt bei Online-Magazin

Weil auch Deutsch die junge Frau begeisterte, entschloss sie sich, Germanistik in Bern zu studieren, mit Kunstgeschichte als Nebenfach. Sie schloss mit einem Mastertitel ab.

Statt sodann tatsächlich den ins Aug gefassten zweijährigen Studiengang «Kunst und Vermittlung» anzugehen, ergriff sie die willkommene Gelegenheit für ein Praktikum bei einem St.Galler Unternehmen, wo sie für eine Online-Plattform tätig war. Heute arbeitet sie als Redaktorin für das Online-Magazin einer Zürcher Firma.

Kinder fanden Brändles Figuren die besten

Michelle Brändle, eine Nichte des ehemaligen gleichnamigen Auer Gemeinderats, betreibt die eigene Webseite michellitart.ch, deren Name sich aus ihrem Vornamen, dem doppeldeutigen «lit» (Jugendsprache für cool und Abkürzung für Literatur) sowie dem Fremdwort art (für Kunst) zusammensetzt.

Über das Kontaktformular dieser Webseite meldete sich (die früher für Rheintal-Bus und nun für die Buchvermarktung zuständige) Antonia Payr-Episser bei der begabten Illustratorin und fragte sie, ob sie sich die Mitarbeit an einem Buchprojekt vorstellen könne, was sie bejahte.

Weil zwei weitere Bewerbungen bestanden, ging es zunächst darum, die beiden Hauptfiguren der Bilderbuchgeschichte sowie eine Kakaobohne zu zeichnen. Das Ergebnis hatte den Zuschlag für Michelle Brändle zur Folge. Auch Kindern waren die Zeichnungen vorgelegt worden, und ihnen gefielen Michelle Brändles Figuren am besten.

Autorin macht die Kakaobohne magisch

Die Idee für das Buch kam von Vittoria Kreis, der Inhaberin der St.Galler Confiserie Scherrer. Zu dritt sass man zusammen, um das Grundkonzept für das Bilderbuch zu erarbeiten.

Die Geschichte in ihren Grundzügen haben die am Buchprojekt beteiligten drei Frauen gemeinsam ausgeheckt: (von links) Antonia Payr-Episser, Michelle Brändle und Vittoria Kreis.

Vittoria Kreis versorgte Michelle Brändle mit allen nötigen Informationen, sodann erörterte das Trio, wie die Geschichte, die ihm vorschwebte, am besten «funktionieren» würde. Joe und Nella, die zwei Hauptfiguren, erleben den langen Weg der Kakaobohne auf ihrem Weg in die Schweiz. Die Idee für das Adjektiv «magisch» stammt von Michelle Brändle. Der für das Buch gewählten Computerschrift liegt ihre Handschrift zugrunde.

Schoggihasen in Manufaktur gegossen

Die Rheintaler Illustratorin ist auch deshalb eine gute Wahl, weil sie Schokolade liebt. Auf ihrer Webseite heisst es sogar, sie lasse sich auch gern mit Schoggi bezahlen. Sozusagen als Accessoire zum Buch gibt es die goldige Kakaobohne, eine köstliche Praline.

Um für ihre Arbeit inspiriert zu werden und die ohnehin bestehende Leidenschaft für Schokolade noch ein wenig zu verstärken, durfte Michelle Brändle einen Tag in der Scherrer-Manufaktur in Rorschach verbringen, Osterhasen giessen und Bruchschoggi verzieren. Lächelnd blickt sie zurück und erklärt kurz und bündig: «Ein cooles Erlebnis.»

Disney-Welt und DC-Comics inspirieren

Michelle Brändle, die gern Sport treibt und sogar mit Boxen angefangen hat, schätzt die Disney-Welt und DC-Comics als Quelle der Inspiration. Als Kind las sie auch Mangas. Sie hat bereits Logos als Auftragsarbeiten gemacht, zudem Porträts, vor allem als Aquarelle, zum Beispiel für spezielle Anlässe wie Hochzeiten.

Seit der Sek spielt sie Gitarre, und eben erst hat sie mit ihrem Nachbarn eine E-Gitarre zusammengebaut und selbst bemalt. Auch durfte sie alle Wände eines Thai-Restaurants mit Grundfarbe und Sujets bemalen.

Ihr Arbeitspensum bei der Zürcher Firma hat Michelle Brändle sehr bewusst auf 80 Prozent beschränkt. Stets am Freitag widmet sie sich wie bereits zur Zeit des Studiums dem Lektorieren von elektronischen Büchern und dem Illustrieren. Wie es mit dem Bilderbuch nun weitergeht? – Mal sehen.

An der viertägigen Buchmesse in Leipzig Ende April wird «Die magische Kakaobohne» aufgelegt. Ob aus dem Buchprojekt vielleicht ein weiteres hervorgeht, ist eine Frage, an die Michelle Brändle keine Gedanken verschwendet. Schön, wenn ja. Und sonst hält das Leben gewiss sehr viel anderes «Süsses» bereit.

