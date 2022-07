Ersatzwahl an der Oberstufe Mittelrheintal

Neuorganisation An der Oberstufe Mittelrheintal steht eine Ersatzwahl an Der Schulrat beschäftigt sich mit personellen Fragen. Und eine Projektgruppe erarbeitet die künftige Organisationsform. 08.07.2022, 05.00 Uhr

Schülerinnen und Schüler komponieren im Kurs «Elektronische Musik» mit professionellem Equipment eigene Songs.

Ein strenges und emotional anspruchsvolles Schuljahr gehe zu Ende, schreibt der Schulrat der Oberstufe Mittelrheintal OMR in einer Medienmitteilung.

Im Februar dieses Jahres lud der OMR-Schulrat die Ortsparteien sowie die Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten ein, um über den Stand der Arbeit der Neuorganisation der OMR und über Personal­fragen zu informieren. Die Neuorganisation soll im Sommer 2024 unter neuer Schulleitung umgesetzt werden, denn Markus Waser möchte seine Tätigkeit abgeben und vor seiner Pension nochmals ein paar Jahre unterrichten.

Ivo Eggenberger tritt bereits Ende dieses Jahres zurück

Zwei Mitglieder aus dem Schulrat haben bereits bekannt gegeben, dass sie auf Ende der Amtsperiode 2021 bis 2024 aus dem Schulrat zurücktreten werden. Ivo Eggenberger äusserte zunächst keine Rücktrittsabsichten. Im Frühjahr entschied er sich dann aber, bereits auf Ende 2022 aus dem Schulrat auszutreten, weshalb im September dieses Jahres eine Ersatzwahl durchgeführt werden muss.

Kampfwahl steht an: Zwei Kandidaturen für einen Sitz

Innerhalb der zur Verfügung stehenden Zeit erreichten die OMR die Wahlanträge von Cédric Carnier und Fabio Schlatter. Beide Kandidaten sind ausgewiesene Baufachleute und würden den Schulrat der OMR ab Januar 2023 ideal ergänzen.

In Schulrat und Schulleitung zeichnen sich im Jahr 2024 gewichtige personelle Wechsel ab. Diese gehen einher mit einer neuen Organisationsform. Um trotz der vielen Wechsel die Kontinuität sicherzustellen, haben sich die beiden Verbleibenden (u.a. der Präsident) bereit erklärt, sich im Herbst 2024 nochmals der Wahl zu stellen; allerdings voraussichtlich nicht für die gesamte Amtsperiode.

Info zur Neuorganisation an Bürgerversammlung 2023

Seit Ende 2021 setzt sich eine Arbeitsgruppe der OMR mit der künftigen Organisation der OMR auseinander. In verschiedenen Sitzungen, sie werden extern begleitet durch Peter Hofmann, erarbeitete die Projektgruppe wichtige Eckdaten der neuen Organisationsform. Diese wird allen Mitarbeitenden der OMR an einem Workshop Ende der letzten Sommerferienwoche vorgestellt. Die Rückmeldungen der Mitarbeitenden wird die Projektgruppe prüfen und gegebenenfalls in die neue Organi­sation der Schule einfliessen lassen. Der Schulrat beabsichtigt, die Neuorganisation an der Schulbürgerversammlung 2023 zu präsentieren.

14 aus der Ukraine Geflüchtete an der OMR

Das aktuelle Schuljahr war gespickt mit Herausforderungen. Kaum waren die epidemiebedingten Einschränkungen vorbei, kamen mit dem Krieg in der Ukraine neue Herausforderungen auf die Schule zu. 14 Jugendliche, die vor den Kriegswirren geflüchtet sind, werden in der Integrationsklasse jeweils am Vormittag beschult. Am Nachmittag sind sie in zugewiesenen Stammklassen.

Bei allen Schwierigkeiten gab es für den OMR-Schulrat auch Lichtblicke. In der Auffahrtswoche zum Beispiel standen spannende und abwechslungsreiche Projekttage auf dem Stundenplan. Die Schülerinnen und Schüler konnten aus einem vielfältigen Kursangebot auswählen. So hatten sie die Möglichkeit, von Montag bis Mittwoch unterschiedliche Abenteuer im Freien zu erleben, künstlerisch tätig zu sein, sich auf kulinarische Weltreise zu begeben oder sich sportlich zu betätigen. Die Stimmung war trotz Regen sehr ausgelassen und gut.

Auf Ende des Schuljahres tritt Claudia Ehrenzeller aus dem Schuldienst aus. Sie hat sich in der Theaterpädagogik weitergebildet und möchte in Zukunft auch diesen Weg einschlagen. Mit ihr verliert die Oberstufe Mittelrheintal eine engagierte Lehrperson. Der Schulrat wünscht ihr alles Gute.

Mit Giuliana Frisenda (Realstufe), Lorenz Hanselmann (Sekundarstufe) und der Sportlehrerin Julia Bräm starten drei Lehrpersonen neu an der OMR. Der Schulrat heisst sie willkommen und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit.

Mit dem Schuljahr 2022/23 starten 176 Schülerinnen und Schüler an der OMR. Die Schule freut sich und heisst die ehemaligen Sechstklässler herzlich willkommen. Treffpunkt ist am Montag, 15. August, um 7.30 Uhr im Schulhaus Am Bach. Zusammen mit den 2. und 3. Klassen führt die OMR im kommenden Schuljahr 27 Klassen (13 Sek-, 9 Real-, 3 Klein- und 2 Sportklassen). (sr)