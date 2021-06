Amtsübergabe auf dem Grundbuchamt Rebstein

REBSTEIN Heidi Benz tritt in den Ruhestand: Amtsübergabe auf dem Grundbuchamt Heidi Benz übergab per Ende Mai die Amtsgeschäfte an ihre Nachfolgerin Judith Hörler 21.06.2021, 07.12 Uhr

Amtsübergabe (v.l.): Judith Hörler, Heidi Benz, Nicole Pichler. Bild: pd

(gk) Per 31. Mai trat Heidi Benz in den Ruhestand, die Amtsgeschäfte hat sie an ihre Nachfolgerin Judith Hörler übergeben. Seit 1. Juni 2004 arbeitet Heidi Benz für die Gemeinde Rebstein. Zuerst als Grundbuchverwalterin-Stellvertreterin und Mitarbeiterin des Sozialamtes; ab 2008 als Leiterin des Sozialamtes. Ab 1. August 2014 war Heidi Benz Grundbuchverwal­terin der Gemeinde Rebstein.