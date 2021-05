Altstätten

Zu Ehren der Mütter bietet das Familien- und Begegnungszentrum Reburg in Kooperation mit der Jugendarbeit Oberes Rheintal am Sonntag, 9. Mai, ein spezielles Angebot an. Alle Mütter und ihre Familien sind eingeladen, den Tag spielerisch in der Natur zu verbringen.

01.05.2021, 05.00 Uhr