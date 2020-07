Altstätter Sängerinnen blicken auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück Mit Freude blickt der Frauenchor Altstätten auf 2019 zurück. Höhepunkt war das Festival «Voices for Peace». 13.07.2020, 05.00 Uhr

Vorstand stehend (v. l.): Petra Bischof, Erika Bietenhader, Monica Zünd, Gisela Keller, Dolores Baumgartner, Revisorinnen Monica Brühwiler, Silvia Thür (neu); sitzend (v. l.): Christine Ammann, Iris Engelfried Meidert, Gaby Schmid und Esther Beyeler. Bild: pd

(mz) Präsidentin Esther Beyeler eröffnete im Restaurant Sonne die Versammlung. In einer unterhaltsamen Präsentation liess sie das Vereinsjahr aufleben.

Musikalisch vorbereitet, verreisten die Frauen am 1. Mai frohgemut ans Festival «Voices for Peace» in Perugia. Der Auftritt vor der Jury gelang dem Chor, es resultierte ein internationales Silberdiplom. Nicht nur die Leistung bereitete Freude, auch die freundschaftlichen Beziehungen wurden vertieft. Die Atmosphäre in Umbrien bleibt den Sängerinnen in Erinnerung.

Ende Juni 2019 gab der Chor ein Konzert im «Jung Rhy» mit dem Vokalensemble Amaryllis aus Vaduz. Dies war der letzte Auftritt unter dem langjährigen, Dirigenten Jürgen Natter und somit die Stabübergabe an Iris Engelfried Meidert. Nach den Sommerferien startete der Chor mit den Proben zur «Rheinbergermesse» für Frauenchor. Sie wurde im November unter der Leitung der neuen Dirigentin mit Erfolg in Lüchingen und Vaduz aufgeführt. Das Jahr schloss im Dezember mit einer Filmpremiere: Ueli Bietenhader liess die Sängerinnen mit Aufnahmen und humorvollem Schnitt in den Erinnerungen an Perugia und Assisi schwelgen.

Im musikalischen Rück­blick der Chorleiterin kam zum Ausdruck, dass sie mit Freude in die neue Aufgabe eingestiegen ist. Sie lobte die Sängerinnen für ihren Einsatz und das ausgezeichnete Resultat bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt. Die Qualität des Chores zu halten, weiter an Intonation und Ausdruck zu arbeiten und mit abwechslungsreicher Programmgestaltung den Sängerinnen und dem Publikum Freude zu bereiten, bezeichnete sie als ihre vorrangigen Ziele.

Die Dirigentin und der ganze Vorstand wurden für zwei weitere Jahre bestätigt. Als Revisorin wurde Helen Bolt entlastet, in Silvia Thür wurde eine Nachfolgerin gewonnen.

Trotz längerem Probenunterbruch hat der Frauenchor für die zweite Jahreshälfte einiges vor. Am 14. November lädt er mit dem liechtensteinischen Vokalensemble Amaryllis unter dem Motto «Fascht ä Stubete» zu einem Konzertabend in den «Ribelhof». Danach stehen am 12./13. Dezember Gottesdienste in Lüchingen und Altstätten an. Die «Harfenmesse» von J.K. Aiblinger, die der Chor bereits 2010 in Venedig gesungen hatte, wird dafür neu eingeübt.

Auch für 2021 sind erste Fixpunkte gelegt. Im Mai wurde das geplante Konzert «All you need is love» mit der Gruppe Euphonic abgesagt, es wird am 29. Mai 2021 nachgeholt. Der Chor beteiligt sich am Rheintaler Gesangsfest vom 19. Juni 2021 in Rüthi.

Der Frauenchor verabschiedete sich im letzten Jahr von einem verdienten Ehrenmitglied für immer. In Vreny Städler verlor er eine liebenswürdige, fröhliche und herzliche Person, die mit ihrer Hilfsbereit­- schaft viel für den Verein leistete. Zwei treue, engagierte Sängerinnen wurden geehrt, Susan Künzler für zehn Jahre und Aktuarin Gaby Schmid für 15 Jahre. Zwei Austritte musste der Chor verschmerzen. Als Neumitglied nahm er Lucia Sieber, bisherige Projektsängerin, auf. Die Ehemaligen Brigitta Marti und Verena Eichkorn kehrten zurück, sodass der Chor nun 35 aktive Sängerinnen zählt.