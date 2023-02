Einbrüche in Altstätten: Kantonspolizei nimmt Verdächtige fest

In der Nacht auf Mittwoch ist in zwei Telekommunikations-Shops in der Engelgasse und Marktgasse in Altstätten eingebrochen worden. Kurz darauf konnten zwei Personen von Polizeipatrouillen der Kantonspolizei St.Gallen festgenommen werden.

22.02.2023, 10.58 Uhr