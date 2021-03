altstätten Zuversichtlicher Chor Sankt Nikolaus: Ab April werden wieder Proben geplant An der ungewöhnlichen HV wählte der Chor Sankt Nikolaus Altstätten mit Felicitas Dörig eine neue Präsidentin. 06.03.2021, 05.00 Uhr

Der Vorstand des Chors Sankt Nikolaus (von links): Pfarrer Roman Karrer, Bernhard Loss, Ulrike Jäger, Crispin Schnyder, Felicitas Dörig, Jrene Weiss und Alexandra Schmid. Bild: pd

(pd) Auf dieses Wahljahr hin hatte Béatrice Hutter nach neun Jahren als Präsidentin ihren Rücktritt aus dem Amt angekündigt. Der Chor dankt ihr für die Arbeit und ihre umsichtige Art als Bindeglied zwischen Mitgliedern und Vorstand.

Hutter stand diesem insgesamt 21 Jahre als Aktuarin, dann als Vizepräsidentin und zuletzt als Präsidentin zur Verfügung. Sie wird im Sommer am Schlussessen gebührend als Präsidentin verabschiedet werden. Als Alt-Sängerin bleibt sie dem Chor erhalten.

Bei der schriftlichen Abstimmung wurde nicht nur die Jahresrechnung gutgeheissen, sondern auch die bisherigen Vorstandsmitglieder bestätigt und zwei neue gewählt. Felicitas Dörig, bisher Aktuarin, wurde als neue Präsidentin gewählt. Ihr Amt als Aktuarin übernimmt das neue Vorstandsmitglied Ulrike Jäger. Mit Jrene Weiss als Vizepräsidentin, Crispin Schnyder als Kassierin, der Kirchenmusikerin Alexandra Schmid, dem Organisten Bernhard Loss sowie Pfarrer Roman Karrer ist der Vorstand des Chors bestens gerüstet für die Zeit nach Corona, wenn in Altstätten hoffentlich wieder festliche Kirchenmusik erklingt.

Es beginnen die Proben für das Bettagskonzert

Nach einer langen Zeit ohne gemeinsamen Chorgesang schaut der Chor Sankt Nikolaus zuversichtlich in die Zukunft. Teilweise hatten die Sängerinnen und Sänger Online-Proben, dann in Kleingruppen mit viel Abstand und schliesslich hat die Chorleiterin Alexandra Schmid Einzelstimmbildung angeboten. So konnte die Stimme weiter geschult werden. Das vorgesehene Konzert mit den Mozartvespern fiel den Corona-Bestimmungen ebenso zum Opfer wie viele andere kulturelle Anlässe.

Ganz mutig plant der Vorstand nun Proben ab Ende April für das neu Chorkonzert vom Bettag am 19. September im Rahmen des Konzertzyklus. Das leicht abgeänderte Programm beinhaltet die «Vesperae solennes de confessore» KV 339 von Mozart und die Bachkantate «Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen» BWV 12. Gastsänger und Sängerinnen aller Stimmlagen sind eingeladen, bei diesem Projekt mitzuwirken. Interessierte können sich bis 26. April bei der Dirigentin unter alexandra.schmid@kath-altstaetten.ch anmelden.

Detaillierte Informationen zu den Probeterminen gibt es unter www.kirchenmusik-altstaetten.ch