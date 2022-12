Kinder singen mit Kloster-Schwestern in Altstätten

Altstätten «Zünd es paar Liechtli aa», « O Tannenbaum», «En helle Stern»: Kinder singen mit Schwestern und feiern Bestehen des Klosters Dieses Jahr feierte das Kloster Maria Hilf sein 500-jähriges Bestehen. 200 Schülerinnen und Schüler schlossen das Jubiläum mit einem feierlichen Adventssingen in der kleinen Klosterkirche ab. Max Pflüger Jetzt kommentieren 06.12.2022, 05.00 Uhr

Die Lehrkräfte zündeten in der Klosterkirche für jede Klasse eine Kerze an. Bild: Max Pflüger

«Mir säged eu a de liebi Advent», «Zünd es paar Liechtli aa», « O Tannenbaum», «En helle Stern» und «Lasst uns froh und munter sein».

Diese fünf Lieder hatten die rund 200 Schülerinnen und Schüler der Kindergärten und der ersten bis vierten Klasse der Schulanlagen Institut und Klaus gelernt und geprobt. Am Montagmorgen sangen sie gemeinsam mit den Schwestern und ei­nigen Freunden des Klosters Ma­ria Hilf in der kleinen Klosterkirche diese Lieder. Zum zweiten Lied zündete jede Lehrkraft im Namen ihrer Klasse eine weihnachtlich strahlende Kerze an.

500 Seidenpapierkerzen schmücken das Kloster

Begleitet wurden die Kinder an der Orgel von Karin Buschor und auf der Querflöte von Daniel Koller. Als Dirigenten leiteten Crispin Schnyder und Arthur Thomann den grossen Chor im vorderen und hinteren Teil der Klosterkirche. Zuvor hatten die Klassen im Unterricht 500 bunte Seidenpapierkerzen gebastelt, die nun seit Ende November die Fenster des Instituts­gebäudes und des Klosters weihnachtlich-festlich schmücken und in der Dunkelheit bei erleuchteten Zimmern hell in die Welt hinausstrahlen und die Schwestern sowie die vorbeigehenden Menschen erfreuen. Mit diesem Anlass zum Jubiläum «500 Jahre Kloster Maria Hilf» drückt die Schule ihre Verbundenheit mit der jahrhundertealten Klostergeschichte aus.

Verbindung zwischen Kloster und Bildung

Arthur Thomann zeigte in seiner kurzen Ansprache die gemeinsamen Wurzeln auf: Wer im Mittelalter nach Bildung strebte, besuchte eine Klosterschule, denn staatliche Bildungsinstitutionen gab es damals noch nicht. Und lange noch, bis hinein ins 20. Jahrhundert, war das Kloster sowie das klösterliche Internat für Mädchen aus der ganzen Region die wichtigste, ja die einzige Bildungsstätte.

Die Oberin Schwester Maria Angelika dankte den Kindern für den schönen Gesang und die jugendlich-frische Feierstunde. Zum Dank erhielt jedes Kind aus den Händen der Schwestern einen feinen Lebkuchen-Weihnachtsmann, bevor es zurück in die Schulstuben und in den Unterricht ging.

