Altstätten: Rhema-Sportdialog mit Hingis und Cologna

Altstätten «Youngsters und Legenden»: Weltstars Hingis und Cologna am Rhema-Sportdialog Der vierfache Langlauf-Olympiasieger Dario Cologna und die jüngste Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste, Martina Hingis, sind Aushängeschilder des Rhema-Sportdialogs. 11.03.2022, 05.00 Uhr

Beni Thurnheer Bild: PD

Auch der Regionalsport ist mit den beiden Sprinterinnen Riccarda Dietsche und Salomé Kora sowie U23-Vizeweltmeister im Ringen, Ramon Betschart, vertreten. Moderiert wird der Anlass einmal mehr von Beni Thurnheer. Die Veranstaltung findet auf dem Messegelände in Altstätten statt.

Der vierfache Olympiasieger Dario Cologna. Bild: PD

Das Leitthema des Sportdialogs lautet «Youngsters und Legenden». Mit Dario Cologna kommt der Schweizer Langlauf- Held schlechthin an die Rheintalmesse. Er wird im Dialog über seine Zeit nach der grossen Karriere, die Überwindung von Krisen und die Entfachung seines Potenzials sprechen.

Martin Hingis spricht mit Beni Thurnheer über ihre Weltkarriere. Bild: PD

Gespannt sein darf man auch auf den Dialog mit Martina Hingis. Die fünffache Grand-Slam-Gewinnerin wird auch über ihre neue Rolle nach der grossen Welt­karriere, ihre Erfahrungen und den Umgang mit Rückschlägen während der Aktiv-Karriere berichten.

Plattform für Regionalsport

Ramon Betschart Bild: PD

Der Rheintaler Regionalsport ist am Rhema-Sportdialog ebenfalls prominent vertreten. Dieses Jahr sprechen Riccarda Dietsche und Ramon Betschart, beide Rheintaler Sportlerin und Sportler des vergangenen Jahres, auf der Rhema-Bühne über ihre aktuellen Karriereziele.

Salomé Kora Bild: PD

Dietsche wird dabei flankiert von Staffel-Kollegin Salomé Kora, mit der sie an den Olympischen Spielen in Tokio brilliert hatte. Zur Auf­lockerung der Gespräche werden Turnshows eines Rheintaler Vereins geboten. Dieses Jahr kommt mit dem St.Galler Sportverein des Jahres 2020 der TV Widnau zum Zug.

Tickets ab sofort erhältlich

Am Sportdialog herrschte in den vergangenen Jahren in der Rheintal-Halle durch die Präsenz von hochkarätiger Sportprominenz eine magische Stimmung. Mit der vierten Ausgabe setzen die Macher diesen Weg fort: «Der Sportdialog hat sich prächtig entwickelt. Wir kennen schweizweit keinen vergleichbaren Anlass, der sportliche Jugendarbeit, die Präsenz von prominenten Sportstars, den inhaltlich polysportiven und vielseitigen Blickwinkel sowie Networking so einmalig verbindet wie dieser Event. Wir sind stolz, diese Veranstaltung im Portfolio der Rheintalmesse zu haben», sind sich Ralph Dietsche, Tagungsleiter, und Simon Büchel, Messeleiter der Rhema, einig.

Der Sportdialog findet am Freitag, 29. April, statt. Moderiert wird er auch dieses Jahr von TV- Legende Beni Thurnheer. Türöffnung ist um 18 Uhr. Die Tagungstickets berechtigen ganztags zum Messebesuch. (pd)

Hinweis: Das Programm mit den Details und Informationen zum Ticketkauf sind unter www.sportdialog.ch zu finden.