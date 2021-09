Altstätten Wegen der Coronapandemie: Teilnehmerzahl des Kornbergschiessens halbiert Das 52. Kornbergerschiessen litt wie andere Feste unter der Corona-Angst vieler Schützen. Statt wie üblich 500 Teilnehmer, machten dieses Jahr nur 296 Schützinnen und Schützen mit. Yves Solenthaler 29.09.2021, 05.00 Uhr

Vereinspräsident Renato Reichmuth und OK-Chef Pascal Bischof (von links) vor der Trefferanzeige, die dem FSV Kornberg neue Möglichkeiten eröffnet. Bild: ys

296 Schützinnen und Schützen tauchen auf der Rangliste des dreitägigen Schützenfests in Altstätten auf. «Früher waren es jeweils 500 Teilnehmer, in guten Jahren gar über 600», sagt OK-Chef Pascal Bischof. Aber der FSV Kornberg hatte mit einem Rückgang gerechnet, «aufgrund der Erfahrungen der wenigen anderen Schützenfeste, die stattgefunden haben.» Immerhin konnte der Wettkampf nach einem Jahr Unterbruch wieder durchgeführt werden:

«Nächstes Jahr wird das Kornbergerschiessen wieder wie gewohnt im April stattfinden.»

Die rückläufige Teilnehmerzahl hat keinen Einfluss auf die Ranglistenspitze. Die besten Schützen lassen sich vom Virus nicht abhalten. Mit 99 von möglichen 100 Punkten gewann Hansruedi Graf von den Feldschützen Heiden das 52. Kornbergerschiessen. Hinter ihm totalisierten sieben Schützen 98 Punkte, darunter auch der beste Rheintaler: Peter Wagner vom FSV Oberriet wurde als Fünfter klassiert. Den Auszahlungsstich gewann Reto Neff aus Gonten.

Der FSV Kornberg setzt auf den Nachwuchs

Der beste Kornberger Schütze war Vereinspräsident Renato Reichmuth mit 91 Punkten. Für den FSV Kornberg ist das eigene Schiessen natürlich ein Teil des Jahresprogramms. Dieses gibt es 2021 bei vielen Vereinen nicht, auch deshalb werden auswärtige Schiessen weniger gut besucht. Weil handkehrum viele Anlässe abgesagt wurden, holen die Mitglieder des FSV Kornberge deren Schiessprogramme im Gemeinschaftsstand Hädler nach – so gibt es beim aktiven Altstätter Schützenverein eine aussagekräftige Jahreswertung. Wer diese gewinnt, wird beim Absenden in dieser Woche bekannt gegeben.

Die Schützensaison ist beendet, bevor sie in der Breite richtig Schwung aufgenommen hat. Gleichwohl wird das Schweizer Schützenjahr von einem Lichtblick geprägt: «Wir hoffen, dass die Olympiamedaillen von Nina Christen einen positiven Effekt haben.» Gerade auch auf den Nachwuchs, den der FSV Kornberg so konsequent fördert wie kaum einen anderer Schützenverein im Rheintal – am Vereinscup (einem K.-o.-Schiessen) in diesem Jahr nahmen mehr Nachwuchs- als Aktivschützen teil. Viele Jungschützinnen und -schützen im Verein puschen sich gegenseitig: «Die Plätze in unseren Teams an den Gruppenmeisterschaften sind umkämpft», sagt Bischof.

Das führt zu schönen Erfolgen: Die Kornberger U15-Gruppe mit Robin Walt, Simon Küng und Nicholas Schöbi wurde Zweite an den kantonalen Meisterschaften. Im Schweizer Gruppenfinal waren sowohl die U21 als auch die U15 des FSV Kornberg dabei und erzielten respektable Resultate.

Die Zukunft des Schiessens hat beim FSV Kornberg auch andernorts schon Einzug erhalten. Der Verein investierte in die Anschaffung einer neuen Trefferanzeige, die beim Kornbergerschiessen erstmals zum Einsatz kam. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können so die Live- resultate von der Schützenstube aus beobachten. Am Kornbergerschiessen wurde dieser Service kaum genutzt, beim schönen Wetter sassen die Gäste vor allem draussen. Aber die Anzeige eröffnet dem FSV Kornberg neue Möglichkeiten: «Im 10-m-Stand, in dem es Sitzplätze gibt, können wir auf diese Weise einen Wettkampf vor Publikum austragen», sagt Bischof.