«Augschta-Maart» in Altstätten war gut besucht

Altstätten Von Gummischlangen und Trikots: Der «Augschta-Maart» war gut besucht Die Anzahl Marktstände am August-Markt in Altstätten ist in den vergangenen Jahren geschrumpft. Unter den «harten» Kern der Marktfahrer mischen sich aber auch immer wieder junge Leute. Cassandra Wüst 23.08.2022, 05.00 Uhr

Softeis an der Kilbi: Ein Genuss für Gross und Klein. Bild: PD

Ob Vanille-Softeis schlecken, klebrige Finger von rosa Zuckerwatte haben, mit der besten Freundin ein gehäkeltes Armband kaufen oder mit dem Chilbi-Batzen ein knallrotes Fer­rari-Spielzeugauto «chrömmle» – was als Kind das Herz höher schlagen liess, ist auch als Erwachsener noch eine Tradition, der viele Menschen frönen. Im Fall der Altstätter Stadträtin und Marktkommissionspräsidentin Mirjam Seitz-Popp sind es süsse Gummischlangen zum Essen. «Wenn ich am ‹Walliser-Stand› vorbeigehe, kaufe ich sie immer noch», sagt sie und lacht. Heute ist sie selbst eine der Marktverkäuferinnen. Als Geschäftsführerin und Inhaberin von «Flair», einem Mode- und Wohngeschäft in Altstätten, ist sie seit einigen Jahren am traditionel­-len «Augschta-Maart» präsent. «Der Markt und die Kilbi sind wertvolle Traditionen, die wir pflegen müssen. Deshalb ist es für mich als Ladenbesitzerin klar, dass ich mich an den Märkten in Altstätten beteilige», sagt Seitz-Popp. Schliesslich ist der «Augschta-Maart» der grösste im Altstätter Kalender: Auch wenn er im Laufe der Jahre immer ein wenig geschrumpft ist.

Vom grossen Jahrmarkt mit Fahrgeschäften auf dem Breiteplatz mit Autoscooter und Karussells, Büchsen-Werfen und Vergnügungspark ist nichts mehr übrig. Lediglich eine Drachenschaukel ist vor der Migros aufgebaut – mit einer langen Schlange von Kindern. Und auch die Zahl der Marktstände hat abgenommen: Waren es vor zehn Jahren noch über 200, so waren es am Montag «nur» noch 108. Das Angebot war dennoch vielfältig: von geflochtenen Körben, Schmuck, Schirmen, Gewürzen, Kleidern, Spielsachen bis zu Zuckerwatte und Magenbrot. Jedes Jahr kann der Markt auch auf treue «Stammmarktfahrer» wie Kurt Eggenberger aus Mauren im Liechtenstein zählen. Er ist seit über 30 Jahren am «Augschta-Markt».

Toleranz, Freude und Kontaktbereitschaft helfen

An einer Kleiderstange hängen Fussballtrikots, daneben Motorsportjacken, und an einem Ständer sind Armbänder in Neonfarben befestigt. Auf einem Tisch sind Caps oder umgangssprachlich «Chäppli» in verschiedenen Farben und Motiven fein säuberlich aufgereiht. Dahinter stapeln sich Modellautos, vom Lamborghini bis zum alten VW-Bus. Das ist das Reich von Kurt Eggenberger. Sein Souvenir- und Fanartikelstand steht seit 20 Jahren am gleichen Ort: vor der Städtli-Optik mitten in der Marktgasse. «Früher, als der Markt auch die Engelgasse umfasste, war ich dort unten», sagt er, während er gerade ein paar Münzen in sein Portemonnaie wirft. Ein Mädchen hat gerade eines der Armbänder in Neongrün gekauft.

Die meisten seiner Kunden sind Schulkinder, die ein Ronaldo-Trikot oder ein trendiges Cap kaufen. Aber auch Eltern und Grosseltern gehören zu den treuen Kunden. «Viele von ihnen kommen jedes Jahr, um für ihre Enkel etwas zu kau­-fen», sagt Eggenberger. Die «Chäppli» sind in diesem heissen Sommer besonders beliebt. Wobei: «In Altstätten sind es vor allem die Fussballartikel wie Trikots, Bälle oder Fahnen, die gefragt sind», weiss Eggenberger. Motorsportjacken hingegen sind weniger begehrt.

Das Mädchen kommt zurück an den Stand. In der Hand hält sie das zerrissene Gummi des Armbands, das sie gerade gekauft hat. «Ich habe es nur angezogen», sagt sie und schaut es an. «Kein Problem. Du darfst dir ein neues aussuchen», sagt Eggenberger. Ihre Mundwinkel ziehen sich zu einem Lächeln hoch, als sie sich an die Auswahl macht. «Das kommt ab und zu vor.

Das Marktfahrergeschäft ist nicht immer einfach. Aber man muss Freude daran haben und auf die Leute zugehen. Sonst ist der Beruf nichts für dich», sagt Eggenberger. In der Zwischenzeit hat sich das Mädchen ein neues Armband ausgesucht: «Danka vielmol», sagt sie und mischt sich wieder unter ihre Freunde.

«Die Leute in Altstätten sind wenigstens dankbar und haben eine ehrliche Art. Das schätze ich sehr, diesen dörflichen Charakter, den die Stadt ausstrahlt.»

Überhaupt fühlt sich Eggenberger, der vor seiner Tätigkeit als «Souvenir»- Verkäufer Gewürzhändler auf dem «Augschta-Maart» war, in Altstätten wohl. «Die Marktkommission ist super aufgestellt und die Infrastruktur ist spitze. Alle sind sehr hilfsbereit», sagt er. Und wenn er mal Durst oder Hunger verspürt, gibt es überall ein Beizli oder ein Festzelt, wo er sich etwas zu essen holen kann. «Solange ich fit bin, werde ich in Altstätten dabei sein», sagt er, dreht sich um und wendet sich neuer Kundschaft zu.