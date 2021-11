Das Diogenes-Theater Altstätten produziert erstes eigenes Stück

Altstätten Vom Leben eines Musikstars träumen: Das Diogenes-Theater produziert erstes eigenes Stück Die Proben zur ersten Eigenproduktion des Diogenes-Theaters auf der neuen Bühne sind in vollem Gang. 22.11.2021, 05.00 Uhr

Noch wird im Diogenes-Theater geprobt, doch bald feiert das Musical «Show Star» Premiere. Bild: bes

Meistens kriegt das Publikum wenig davon mit, was sich hinter der Kulisse abspielt. Es sei denn, es ist bei den Proben zugegen oder es wird, wie im Fall des Musicals «Show Star», eingeladen, einen Blick hinter die Bühne zu werfen: Eine Event-Firma sucht mittels Castingshow talentierte Sängerinnen und Sänger. Doch statt das Rampenlicht ausschliesslich auf die Handlung auf der Bühne zu richten, wird im Theaterstück gezeigt, was «Backstage» passiert. Wer am Ende die Castingshow gewinnt, wird immer mehr zur Nebensache. Im Zentrum stehen Menschen, die einen Traum haben und für dessen Erfüllung alles riskieren.