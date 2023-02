Altstätten: Beim Urknall im Städtli 2023 ist vieles neu

Altstätten Vieles ist neu beim diesjährigen Urknall im Städtli Am Freitag, 3. Februar, kehrt der Urknall ins Städtli zurück und das erst noch in einem neuen Gewand. 02.02.2023, 05.00 Uhr

Auch in diesem Jahr findet am Freitag wieder ein Umzug durch die Marktgasse in Altstätten statt. Archivbild: Max Tinner

Näher beim Publikum, mehr Bühnen, musikbeladene Gassen, mehr Kulinarisches – auf Wunsch aller sechs Guggen aus Altstätten, Eichberg, Hinterforst und Lüchingen, verändert sich dieses Jahr so einiges am Urknall. Dieser explodiert dann pünktlich um 18.59 Uhr und mit ihm startet ein Umzug. Dieser führt neu durch Marktgasse und Obergasse. 18.59 Uhr ist also exakt der Zeitpunkt, an welchem in Altstätten zum ersten Mal gespielt werden darf. Entsprechend gross ist die Vorfreude bei den Guggen, mit all den Fasnächtlern den Puls in der Heimat hochzufahren.

Drei Bühnen und Freinacht auf dem Breiteareal

Nach dem Umzug geht die Veranstaltung sofort weiter, neu aber auf drei Bühnen. Das offene Gelände bietet den Vorteil, dass Jung und Alt die spezielle Atmosphäre an drei verschiedenen Standorten geniessen können. Neben dem bisherigen Standort auf dem Rathausplatz wird die Veranstaltung durch zwei weitere Bühnen auf dem Frauenhofplatz sowie im Museumsgarten komplettiert.

Jeder Standort bietet ein einzigartiges Ambiente. Nicht nur der unterschiedliche DJ-Sound zwischen den Guggenauftritten, sondern auch das kulinarische Angebot laden dazu ein, alle Bühnen einmal zu besuchen. In den teilnehmenden Restaurants und Bars kann zudem die Freinacht bis in die frühen Morgenstunden gefeiert werden. Für den gesamten Abend wird von den Veranstaltern kein Eintritt verlangt. Die Guggen freuen sich, Familien, Fasnachtsbegeisterten und «Freinächtler» nach den vielen Wochenenden im Exil endlich zuhause in Altstätten kulturell zu verwöhnen. (red)

Hinweis Weitere Infos auf Instagram unter @urknall_sg