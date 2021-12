Altstätten: Pumptrack an zentraler Lage geplant

Ein Pumptrack ist ein kompakter, asphaltierter Rundkurs mit kleinen Wellen und Steilwandkurven. Durch rhythmisches Be- und Entlasten – das sogenannte «Pumpen» – kann das Fahrrad auf den Wellen und Kurven ohne zu treten beschleunigt werden. Dies fördert auf spielerische Art die Koordination und Kondition, das kann von Sportlerinnen und Sportlern gezielt genutzt werden.

Damit kleine Kinder den älteren nicht im Weg sind, bekommen sie einen eigenen Track (siehe Bild). Dabei wird in Altstätten eine Variante der neusten Generation zum Einsatz kommen, die nicht als Rundkurs ausgelegt ist – Erfahrungen zeigten, dass die Kleinen damit mehr Spass haben und weniger schnell auf den grossen Kurs wechseln wollen. Dieser ist übrigens mit einer Zusatzschlaufe, dem Jumptrack, ausgestattet.

Altstätten würde mit dem Pumptrack eine Lücke in der Region schliessen. Von über 80 Tracks, die es derzeit in der Schweiz gibt, steht der nächste in Berneck und auf der anderen Seite in Liechtenstein. Ebenfalls entstehen wird ein Track in Thal – dort ist die Baueingabe bereits erfolgt. Zum Engagement von Privaten kam es auch, weil in einer umfangreichen Befragung von Kindern und Jugendlichen in Altstätten 65 Prozent einen Pumptrack als ein grosses Bedürfnis nannten.

Der Pumptrack kann auch vom Schulsport genutzt werden, das Bundesamt für Sport (Baspo) unterstützt dies sogar, zumal das Fahren auf dem Rundkurs von der Suva als ungefährlich eingestuft wird. (rew/pd)