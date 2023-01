Trotzdem Natur in die Stadt bringen: vier Brunnen in Altstätten

Altstätten Trotzdem Natur in die Stadt bringen: Ab dem 25. März werden die vier Brunnen in Altstätten geschmückt Die Igea antwortet auf die Absage der «Naturstadt» mit dem vorgezogenen «Brünnele»-Event. Der Präsident der Interessengemein­schaft, Roland Züger, spricht von einer Hauruckaktion. Cassandra Wüst Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Trotz Regen lauschten letztes Jahr Interessierte gespannt am Rundgang des «Brünnele»-Events. Bild: Max Tinner

Kurz vor Weihnachten haben die Organisatoren der «Naturstadt» beschlossen, die Veranstaltung abzusagen, weil sich zu wenige Aussteller angemeldet hatten. Auf ein Städtli im Frühlingskleid muss man dennoch nicht verzichten: Die Igea springt in die Bresche und plant die ursprünglich für 2024 geplante «Brünnele»-Veranstaltung für diesen Frühling. Der Präsident der Interessengemein­schaft, Roland Züger, spricht von einer Hauruckaktion: «Die Belebung der Altstadt liegt uns sehr am Herzen, deshalb hat der Vorstand über die Festtage ei­nen schnellen Entscheid gefällt und sich gleich an die Planung gemacht.»

Ein weiterer Ansporn waren die Rückmeldungen der Altstätterinnen und Altstätter, die zum Teil enttäuscht waren und den Verzicht auf geschmückte Gärten in der Innenstadt in diesem Jahr bedauern. Das «Brünnele» ist kleiner und übersichtlicher, aber es bringt gleichwohl den Frühling in die Altstadt, löst «bei allen eine positive Stimmung aus», wie Roland Züger sagt und verspricht bei der diesjährigen Durchführung Neues.

Von Floristen, Gärtnern bis zu Schulklassen

Ab dem 25. März stehen die vier Brunnen – der Rathausbrunnen, die Brunnen am Engelplatz, an der Rabengasse sowie der Schwertbrunnen in der Marktgasse – im Mittelpunkt. Während acht Wochen werden diese geschmückt sein – von lokalen Floristen, Gärtnern und auch einer Schulklasse aus dem Schulhaus Klaus. Der Vorstand der Igea hat sich dafür stark gemacht, den Anlass zu öffnen und nicht nur der grünen Branche anzubieten. «Wir wollen künftig auch Vereinen, Institutionen und anderen eine Plattform bieten», sagt Marcel Zünd, Vorstandsmitglied und Organisator der Veranstaltung. Der Igea-Vorstand will auch die bereits für den «Stadtgarten» angemeldeten Gärtnereien mit ins Boot holen, um einen grünen Faden im Städtli zu spinnen.

«Brünnele» soll womöglich jedes Jahr stattfinden

Die Veranstaltung wird am Samstag, 25. März, mit der offiziellen Besichtigung eröffnet. Livemusik der lokalen Blechformation JukeBrass, ein Festbetrieb des Jodlerklubs, ein Wettbewerb und eine Hüpfburg werden das Programm abrunden. Tags darauf, am 26. März um 14 Uhr, findet zum zweiten Mal die Mode- und Trendschau in der Marktgasse statt. Ziel ist es, an den grossen Erfolg des letzten Jahres anzuknüpfen. «Unser Frühlingsanlass soll das Pendant zur Adventsnacht im Winter sein, die weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist», sagt Marcel Zünd. Dazu soll auch der neue Intervallrhythmus beitragen. Die Idee ist, den Anlass jährlich und nicht mehr alle zwei Jahre durchzuführen. Wie Roland Züger betont, steckt mehr dahinter, als nur potenzielle Kunden in die Läden zu bringen. «Wir alle wollen das Städtli lebendig machen und vorantreiben. Deshalb setzen sich auch viele motivierte Personen für die Belebung ein», sagt Roland Züger.

Hinweis:

Mehr unter www.einkaufen-in- altstaetten.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen