Altstätter Hofladen Morgarot schliesst noch vor der Eröffnung

Altstätten Traum auf später verschoben: Der Hofladen Morgarot schliesst noch vor der Eröffnung In der Obergasse sollte im Frühling ein Hofladen des Hofs Morgarot eröffnen. Nun steht die Fläche wieder leer und der Traum vom Geschäft ist auf später verschoben worden. Stattdessen liegt ein neues Projekt auf dem Tisch. Cassandra Wüst Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.00 Uhr

Marcel und Manuela Schmid betreiben seit sieben Jahren den Hof Morgarot. Bild: Cassandra Wüst

Pfirsiche, Cassisbeeren, Birnen, Äpfel, Most, Wildkräuter, Gemüse aller Art und Fleischprodukte von Schweinen, Schafen oder Rindern – das Angebot auf dem Hof Morgarot ist vielfältig. Und damit perfekt geeignet für einen Hofladen. «Unser Plan war, dass die Leute mitten im Städtli wie früher frisch vom Hof einkaufen können und sehen, was sie beim Bauern vor Ort bekommen», sagt Manuela Schmid, die zusammen mit ihrem Mann Marcel den Hof Morgarot oberhalb von Lüchingen führt. Schmid spricht bewusst von einem Plan, denn die eigentliche Eröffnung hat nie stattgefunden.

Die Schmids hatten zwar den Laden der ehemaligen Manser-Molkerei gemietet und im Mai für ein paar Tage geöffnet, mussten aber schon einen Monat später wieder schliessen. Der Grund: Drei von fünf Mitarbeiterinnen wurden schwanger, fallen ab August aus und die Stellen konnten nicht besetzt werden. Das Ehepaar zog frühzeitig die Reissleine: Hof und Laden zu führen, wäre zu viel gewesen. Schmid sagt:

«Es wäre mehr als nur der Laden zu gegangen, hätten wir diesen weitergeführt.»

Der Traum vom Hof­laden wurde auf später verschoben. Vorerst konzentrierten sich die Schmids auf den Hof und neue Innovationen.

Von Gemüseanbau, dem eigenen Buch und Kursen

2015 hat die fünfköpfige Familie den Morgarot-Hof von Marcels Eltern übernommen. Seitdem ist er stetig gewachsen. Die anfänglichen fünf Hektaren Land haben sich vervierfacht. Auch das Angebot an Obst, Kräutern und Gemüse ist grösser geworden. Die Familie ist mit ihren Produkten wöchentlich auf dem Markt in Altstätten zu finden und bieten Esel- und Geissen- Trekkingkurse für den Ferienspass sowie Kurse für Gärtner und Selbstversorger an. Demnächst werden die Schmids ihr erstes Buch im Selbstverlag herausgeben. «Wir hatten von Anfang an grosse Pläne», sagt Manuela Schmid.

Der Hofladen hätte wieder mehr Leben in die Obergasse bringen sollen. Stattdessen steht die Ladenfläche der ehemaligen Chäsi Manser wieder leer. Bild: Cassandra Wüst

Dazu gehört, dass das Paar sein Land nach den Prinzipien der Permakultur bewirtschaftet. Der Hof Morgarot ist einer der ersten mittelgrossen Bauern­höfe in der Schweiz, die dieser Philosophie folgen. Sie basiert darauf, mit der Natur zu arbeiten und nicht gegen sie. So werden beispielsweise nicht nur Obst und Gemüse ohne künstliche Bewässerung, Pestizide oder zugekaufte Düngemittel produziert. Statt Monokulturen wird auch die Vielfalt gefördert und der Anbau von Lebensmitteln an den Boden angepasst und nicht umgekehrt. Letzteres hat die Schmids dazu bewogen, etwas auf den Markt zu bringen, was es so noch nicht gab.

Entwicklung steht noch in den Kinderschuhen

Das Gelände des Morgarot-Hofes ist oft steil und kann mit herkömmlichen Maschinen nicht bewirtschaftet werden. Die Schmids wollen nun eine Maschine entwickeln, die sowohl für flaches Land als auch für bergiges Gelände eingesetzt werden kann. Sie denken dabei an eine Art Quad-Bike. «Die Idee ist noch sehr frisch und nicht ausgereift», sagt Manuela Schmid.

Gemeinsam mit einem Experten möchte sie noch in diesem Jahr mit der Planung und Entwicklung beginnen. Der herrschende Personalmangel auf ihrem Hof brachte sie auf die Idee. Die Maschine würde Zeit sparen. Zeit, die für andere Projekte genutzt werden kann. Zum Beispiel für den Hofladen.

