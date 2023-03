Altstätten schliesst das letzte Jahr besser ab als budgetiert

Altstätten Stadt schliesst das letzte Jahr 6,5 Millionen besser ab als budgetiert Die Stadt Altstätten schliesst im Jahr 2022 mit einem Gewinn von 2,3 Millionen Franken ab. Budgetiert war ein Verlust von 4,2 Millionen. Der Stadtrat und die Geschäftsprüfungskommission beantragen an der Bürgerversammlung den Ertragsüberschuss ins Eigenkapital einzulegen. 24.03.2023, 05.00 Uhr

Die Stadt Altstätten macht Gewinn, obwohl ein Verlust budgetiert wurde. Bild: Sara Burkhard

Die Erfolgsrechnung des allgemeinen Haushalts (ohne Technische Betriebe und Haus Sonnengarten) weist beim operativen Ergebnis der ersten Stufe der Erfolgsrechnung einen operativen Ertragsüberschuss von 2,3 Millionen Franken aus. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 4,2 Millionen.

Mehr Steuern und Elektrizitätswerk mit mehr Gewinn

Das positive Ergebnis ist hauptsächlich auf Mehreinnahmen bei den Steuern von rund 3,2 Millionen, der gegenüber Budget höheren Gewinnablieferung des Elektrizitätswerks von 1,47 Millionen, sowie die Minderaufwände der Schulen von 1,21 Millionen zurückzuführen. Der Stadtrat beantragt nach Verbuchung der gesetzlich vorgegebenen Reserveveränderungen von netto 13'000 Franken die Einlage von 2,3 Millionen in die Ausgleichsreserve.

Die Investitionsrechnung des allgemeinen Haushalts weist Nettoinvestitionen von 1,95 Millionen Franken aus. Budgetiert waren 5,41 Millionen. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 188,9 Prozent (Budget -66,3 Prozent). Das Nettovermögen inkl. Spezialfinanzierungen beträgt 20,84 Millionen bzw. 1730 Franken pro Person (Vorjahr 1792 Franken).

Halbe Million an Abschreibung Glasfasernetzausbau

Die Buchführung der Technischen Betriebe umfasst die Sparten Elektrizitätswerk, Wasserwerk, Kommunikation (Gemeinschaftsantenne) sowie die Zentralen Dienste. Der Rechnungsabschluss der Technischen Betriebe zeigt ein erfreuliches Ergebnis. Das Betriebsergebnis beträgt 971'195 Franken und liegt um 1,28 Millionen über Budget.

Die Technischen Betriebe lieferten gegenüber den budgetierten 400'000 Franken insgesamt 1,97 Millionen Gewinn an den Allgemeinen Haushalt ab.

Vom Betriebsergebnis werden 500'000 Franken als Einlage für zusätzliche Abschreibungen auf dem Glasfasernetzausbau verwendet. Die restlichen 471195 Franken werden in den Reservefonds Wasserwerk und Kommunikation eingelegt. Bei Nettoinvestitionen von 2,1 Millionen Franken und einer Selbstfinanzierung von 1,28 Millionen resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von 770'223. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 62,53 Prozent (Budget 2,58 Prozent). Das Nettovermögen beträgt 6,6 Millionen bzw. 549 Franken pro Person (Vorjahr 641 Franken).

Haus Sonnengarten mit negativem Betriebsergebnis

Das Haus Sonnengarten schliesst das vergangene Jahr mit einem negativen betrieblichen Jahresergebnis ab. Der Unternehmensverlust beträgt 299'235 Franken und liegt damit rund 300'000 Franken unter Budget.

Die Auslastung des Haus Sonnengarten war aufgrund der Situation der Zweibett-Zimmer, dem Mehrangebot in der Region sowie aufgrund des Fachkräftemangels weiterhin tiefer als budgetiert.

Gegenüber dem Vorjahr mit einem Verlust von 1,03 Millionen konnte die Situation hingegen spürbar verbessert werden. Das Eigenkapital verringert sich aufgrund des Verlustes auf 1,15 Millionen. Die Nettoverschuldung beträgt 4,6 Millionen bzw. 378 pro Person (Vorjahr 373 Franken).

Kredit für Vorprojekt gemeinsame Abwasserreinigungsanlage

Um die langfristige Entwicklung ihrer Abwasserentsorgung zu klären, planen die vier Gemeinden Sennwald, Rüthi, Oberriet und Altstätten ein Vorprojekt für eine gemeinsame Grossanlage an einem zu definierenden Standort. Für die Ausarbeitung wird mit Kosten von 2 Millionen gerechnet. Dafür wird an der Bürgerversammlung ein Investitionskredit über 796'000 Franken für die Kostenbeteiligung der Stadt Altstätten beantragt.

Über die Verwendung des Rechnungsergebnisses beschliesst die Bürgerschaft an der Bürgerversammlung mit der Genehmigung der Jahresrechnung. Das operative Ergebnis der Jahresrechnung vor Reserveveränderung beträgt 2,31 Millionen. Nach der gesetzlichen Reserveveränderung verbleibt ein Ertragsüberschuss von 2,3 Millionen. Der Stadtrat beantragt die Zuweisung von 2,3 Millionen Franken an die Ausgleichsreserve und von 202 Franken an den Bilanzüberschuss. (sk)

Die Bürgerversammlung findet am Mittwoch, 10. Mai 2023 im Sonnensaal statt. Im Anschluss an die Verleihung des Anerkennungspreises offeriert die Stadt einen Apéro. Der Jahresbericht sowie der Finanzbericht werden ab Montag, 17. April auf der Website www.altstaetten.ch aufgeschaltet sein. Die Berichte werden den Abonnenten per Post zugestellt. Beide Dokumente können auch beim Einwohneramt sowie bei der Stadtkanzlei der Stadt Altstätten bezogen werden.