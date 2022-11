Stadt Altstätten verkauft 17 Baulandparzellen

Altstätten Stadt Altstätten ist Eigentümerin der 17 Baulandparzellen: Jetzt startet das Verkaufsverfahren Das Verkaufsverfahren für die Grundstücke im neuen Einfamilienhausquartier Donner-Biser-Blatten beginnt. 12.11.2022, 08.41 Uhr

Der Ausblick von der Hinteren Blattenstrasse über das Rheintal. Bild: sk

Die Erschliessung des neuen Einfamilienhausquartiers Donner-Biser-Blatten ist abgeschlossen und die ersten Wohnhäuser an der bevorzugten, ruhigen Lage befinden sich bereits im Bau.

Stadt verkauft ihre Grundstücke gestaffelt

Auch die Stadt Altstätten als Eigentümerin von 17 Baulandparzellen startet nun das Verkaufsverfahren, wie die Stadtkanzlei in einer Medienmitteilung schreibt.

Der Verkauf erfolge gestaffelt: Die erste Verkaufsetappe umfasst sieben Grundstücke nördlich der Hinteren Blattenstrasse mit Flächen zwischen 465 und 758 Quadratmetern sowie ein Grundstück an der Donnerstrasse mit 1587 Quadratmetern. Die zweite Verkaufsetappe ist für das Jahr 2024 geplant.

Der Stadtrat habe beschlossen, das Bauland im Bieterverfahren und zu Marktpreisen zu verkaufen, heisst es in der Medienmitteilung.

Ab tausend Franken pro Quadratmeter

Es wurde ein Mindestpreis pro Quadratmeter festgelegt, der laut Verkaufsunterlagen je nach Parzelle 1000 oder 1100 Franken pro Quadratmeter beträgt. Bieten dürfen nur Privatpersonen. Ausserdem besteht für die Käuferinnen oder Käufer eine Überbauungspflicht. Mit diesen Bedingungen will die Stadt das Land der Spekulation entziehen.

Interessierte können ihr Angebot bis Mittwoch, 4. Januar, der Stadt einreichen und zwar ausschliesslich per eingeschriebenem Brief. Andere Kanäle werden laut Verkaufsdoku­mentation nicht berücksichtigt. Auch ein Finanzierungsnachweis ist zwingend mit einzureichen. Geöffnet werden die Gebote am Montag, 9. Januar. Danach werden die Bietenden schriftlich informiert, ob sie den Zuschlag erhalten oder nicht. Möglich ist auch, dass es dann noch zu einer Nachgebotsrunde kommt. (sk/mt)

Die Verkaufsunterlagen sind auf der Website der Stadt Altstät­ten aufgeschaltet, im Suchfeld «Baulandverkauf» eingeben. www.altstaetten.ch