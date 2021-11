Konzertzyklus Altstätten lud zum Konzert

Altstätten Nur ein paar Kerzen spendeten Licht: Der Konzertzyklus lud zu einem besonderen Konzert ein Klänge aus einem nationalsozialistischen Konzentrationslager im Kulturraum Jung Rhy in Altstätten. Max Pflüger 03.11.2021, 05.00 Uhr

Stimmungsvolle Konzertatmosphäre im verdunkelten Kulturraum Jung Rhy. Bild: Max Pflüger

Am Sonntagabend lud der Konzertzyklus Altstätten zu einem sehr modernen Klangbild in den Kulturraum Jung Rhy ein. Auf dem Programm stand «Quatuor pour la fin du temps» von Olivier Messiaen (1908 bis 1992) mit Sandra Schmid, Klarinette, Joachim Tschann, Violine, Mathias Johansen, Violoncello und Yunus Kaya, Klavier. Der Sprecher Stefan Pohl gab zu Beginn der Aufführung eine umfangreiche Einführung in die Biografie des Komponisten sowie in die Entstehung des Werks und seinen Inhalt, welche leider in den hinteren Reihen für die Zuhörer nur schlecht verständlich war, jedoch für das Verständnis des schwierigen modernen Werks hervorragende Hinweise gab.