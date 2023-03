Altstätten: Seniorenorchester der Pro Senectute probt

Altstätten Nie zu alt für schöne Melodien: Aus Noten zaubert das Seniorenorchester harmonische Musik Das Seniorenorchester der Pro Senectute trifft sich alle zwei Wochen am Mittwochnachmittag. Derzeit üben die Musikantinnen und Musikanten für ein Konzert in Grabs. Wir waren bei einer Probe dabei. Maria Kobler-Wyer Jetzt kommentieren 23.03.2023, 05.00 Uhr

Vreni Sailer (rechts) dirigiert das Seniorenorchester. Es hat noch Platz für neue Mitglieder. Bild: Maria Kobler-Wyer

«Moment, ihr müsst zusammen spielen», sagt Dirigentin Vreni Sailer. «Tagetege, tagete, und jetzt forte.» Das Seniorenorchester «Pro Musica» beginnt die Probe im Chunrat – Haus der Musik in Altstätten mit dem Concerto Hungarian Style. Die Musikantinnen und Musikanten werden im April beim Konzert in St. Gallen eine Schülerin begleiten, die das Violinsolo spielt.

Danach widmen sie sich dem Programm, mit dem sie am 31. März, um 14 Uhr im Kirchgemeindehaus in Grabs konzertieren. Neun Frauen und vier Männer musizieren gemeinsam mit Violine, Querflöte, Bass-Blockflöte, Cello und Kontrabass.

«Am Brunnen vor dem Tore...»

Nach einem Marsch von Mozart folgt der «Lindenbaum». Begleitet vom Orchester singt Violonistin Armella Häne aus Rorschach: «Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Ich träumt’ in seinem Schatten so manchen süssen Traum.» Die 75-Jährige ist Mitglied des Kirchenchors in Rorschach. «Ich übe möglichst jeden Tag», sagt sie. Vor allem für die Stimme sei das wichtig. «Jeden Morgen gibt es auf Youtube eine neue Folge ‹Einsingen um 9›. Vier Personen veröffentlichen abwechslungsweise einen Beitrag und ich singe jeweils zu Hause mit.»

Nach einem Stück von Haydn spielen die Seniorinnen und Senioren einen Marsch, eine Polka und ein «Wälserli» von Ueli Bietenhader. Der 86-jährige Mundartdichter und Komponist aus Altstätten war 20 Jahre Leiter der Musikschule Oberrheintal. Im Seniorenorchester ist der Kontrabassist bereits seit 1996 dabei. «Früher habe ich immer ab Blatt gespielt», sagt er. «Heute übe ich genauer, weil ich mich nicht blamieren will.»

Beim «Wälserli» fängt er mit dem Kontrabass an. «Ueli, du kannst dir Zeit lassen», sagt Vreni Sailer. «Die anderen müssen auf dich hören.» Sie wünscht sich, dass die Streicherinnen und Streicher leiser spielen. «Sobald ihr leiser spielen sollt, werdet ihr langsamer», sagt die 80-Jährige. «Das passiert aber auch bei Profi-Orchestern.» Nach einem erneuten Versuch, sagt sie: «Das war sehr schön. Warst du auch zufrieden, Ueli?» Er bejaht. Zeit für eine Pause.

Neue Mitglieder für das Orchester gesucht

Vreni Sailer ist seit vier Jahren Dirigentin des Orchesters. Die Musikantinnen und Musikanten loben die Geigerin und Musikpädagogin. Sie schätzen es, dass Sailer schwierige Stellen vorspielen kann. Beim Stück «Plink, Plank, Plunk», in dem nur gezupft wird, spielt sie etwa mit der zweiten Geige mit, damit sie sich sicherer fühlen. «Ich bin froh, wenn du mitmachst» ist zu hören. Irma Hefti schwärmt: «Wir üben die Noten und Vreni macht daraus Musik.»

Irma Hefti aus Au ist eine, die seit Beginn dabei ist. «Als ich 1995 angefragt wurde, habe ich zugesagt.» Sie habe als junge Frau viel gesungen und während ihrer Ausbildung zur Primarlehrerin Flöte und Klavier gespielt. Gearbeitet hat sie später nicht als Lehrerin, sondern als Leiterin verschiedener Bibliotheken. Seit über 30 Jahren macht sie in einer fünfköpfigen Blockflötengruppe mit. Im Orchester spielt sie zusammen mit zwei anderen Frauen mit der Bass-Blockflöte die dritte Violinenstimme. «Die Violine hat die gleiche Stimmlage wie eine Bratsche», erklärt die 81-Jährige. «Wir haben nämlich Mühe, Bratschisten zu finden.»

Nicht nur Bratschistinnen, auch Geiger, Flötistinnen (Blockflöte und Querflöte) sowie ein Pianist sind gesucht. «Bei uns kann man auch mit wenig Erfahrung mitmachen», sagt Vreni Sailer. Sie könne die Stücke anpassen und schwierige Stellen auslassen. Die grösste Herausforderung sei, dass alle im gleichen Takt spielen. «Ich motiviere die Musikantinnen und Musikanten, auch zu Hause zu üben.»

Soziale Kontakte und willkommene Auszeit

Neben der Musik hätten aber auch die sozialen Kontakte eine grosse Bedeutung. Die Seniorinnen und Senioren freuen sich über die Kameradschaft und den Zusammenhalt. «Im Orchester zu spielen ist motivierender als allein im Kämmerlein zu üben», sagt Hannes Gantenbein. Der bald 78-Jährige kommt aus Sargans. Schon als Kind hat er Geige gespielt und nach seiner Pensionierung wieder angefangen. Er übe auch mit seinem Enkel, einem Drittklässler, der Horn und Schlagzeug spiele. Da seine Frau sehr krank ist, kümmert er sich um den Haushalt. «Die Proben sind für mich eine willkommene Auszeit im Alltag.»

Das Rheintaler Seniorenorchester Pro Musica probt jede zweite Woche am Mittwochnachmittag von 14.30 bis 16.30 Uhr im Chunrat – Haus der Musik an der Churerstrasse 51 in Altstätten. Neue Mitglieder sind willkommen. Einstieg und Teilnahme sind jederzeit möglich. Weitere Infos: Vreni Sailer, 081 302 36 64; www.promusica-rso.ch (mko)