Neuer Rhema-Verwaltungsrat: Patrick Vogler aus Thal gewählt

Altstätten Neuer Rhema-Verwaltungsrat: Patrick Vogler aus Thal wurde an der GV gewählt Der 48-jährige Patrick Vogler wurde an der ordentlichen Generalversammlung der Rheintal Messe und Event AG vom 3. November in den Verwaltungsrat der Rhema gewählt. 08.11.2022, 05.00 Uhr

Der 48-jährige Patrick Vogler lebt in Thal. Bild: PD

Patrick Vogler wuchs in Herisau auf und lebt heute in Thal. Der Wirtschaftsprüfer und Betriebsökonom wurde von den Aktionärinnen und Aktionären in Altstätten einstimmig gewählt. Er war vormals CEO der Grand Resort Bad Ragaz AG und bringe ein breites Wissen mit, so die Rheintalmesse in ihrer Mitteilung.