Altstätten Nach zwei schweren Unfällen in Altstätten: «Kriessernstrasse ist kein Unfallschwerpunkt», meint die St.Galler Kantonspolizei Am Sonntagmittag ist es auf der Kriessernstrasse in Altstätten zu einem schweren Autounfall mit zwei Verletzten gekommen. Bereits am Samstagnachmittag stiessen in Altstätten auf derselben Strasse zwei Autos zusammen. Die Kantonspolizei klärt nun ab, ob es sich bei der Kriessernstrasse um einen Unfallschwerpunkt handelt. Aktualisiert 04.07.2022, 16.37 Uhr

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Am Sonntagmittag ist es in Altstätten zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern gekommen. Beide waren von Kriessern Richtung Altstätten unterwegs. Als der 67-Jährige links abbiegen wollte, startete der 39-Jährige ein Überholmanöver. Es kam zur Kollision.

So beschreibt Natascha Scherrer, Mediensprecherin der Kantonspolizei St.Gallen, den Unfallhergang gegenüber BRK-News. Und weiter: Der 67-jährige Autofahrer landete infolge des Aufpralls in einem angrenzenden Waldstück und musste durch die Feuerwehr aus dem Auto geborgen werden. Nach der Erstbetreuung durch den Rettungsdienst vor Ort wurde er von der Rega ins Spital geflogen.

Der 39-Jährige hingegen konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen. Er wurde ebenfalls durch den Rettungsdienst betreut und anschliessend ins Spital gefahren.

Das Auto des 39-Jährigen landete nach dem Aufprall neben der Strasse. Bild: Kapo SG

An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Kriessernstrasse wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Feuerwehr signalisierte eine Umleitung. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen, der Rettungsdienst, die Rega sowie die Feuerwehr Oberriet mit rund 30 Personen im Einsatz.

Sowohl Polizei, als auch Rettungsdienst, Rega und Feuerwehr waren am Sonntagnachmittag vor Ort im Einsatz. Bild: Kapo SG

Der zweite schwere Unfall innert 24 Stunden

Die Kollision ist schon der zweite schwere Unfall auf der Kriessernstrasse am vergangenen Wochenende. 600 Meter weiter und rund 24 Stunden früher wurde am Samstagnachmittag ein 77-jähriger bei einer Frontalkollision zwischen zwei Autos schwer verletzt und musste mit dem Helikopter ins Spital gebracht werden.

Die Kantonspolizei St.Gallen klärte deshalb umgehend, ob es sich bei der Kriessernstrasse um einen Unfallschwerpunkt handelt. Dafür waren Datenanalysen aller vergangenen Unfälle auf derselben Strasse nötig. Denn, wie Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, am Montagmorgen auf Nachfrage erklärt: «Am Unfallort gibt es keine offensichtlichen Gefahrenpotenziale, die uns ins Auge gestochen sind.» Weder enge Kurven noch gefährliche Kreuzungen oder eine verengte Strasse.

Kriessernstrasse gilt gemäss Stadtpräsident nicht als aussergewöhnlich gefährlich

Auch dem Altstätter Stadtpräsidenten Ruedi Mattle ist die Kriessernstrasse nicht als besonders gefährliche Route bekannt. Zwar sei es in den vergangenen Monaten und Jahren im innerstädtischen Bereich der Kriessernstrasse durchaus zu einigen Unfällen gekommen. «Der letzte Unfall im ausserstädtischen Bereich, also in der 80er-Zone, liegt nach meiner Erinnerung aber schon etwas weiter zurück», sagt Mattle.

Damit hatte Mattle Recht, wie die Kantonspolizei St.Gallen am Montagnachmittag nun bestätigt: In den letzten drei Jahren wurden an den beiden Unfallorten jeweils nur drei Unfälle registriert. Krüsi kann deshalb klar sagen:

«Bei diesen Örtlichkeiten handelt es sich um keine Unfallschwerpunkte.»

Damit sei die Unfallursachenermittlung allerdings noch nicht abgeschlossen. (mlb/elo/aye)