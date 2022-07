Am Sonntagmittag ist es auf der Kriessernstrasse in Altstätten zu einem schweren Autounfall mit zwei Verletzten gekommen. Bereits am Samstagnachmittag stiessen in Altstätten auf derselben Strasse zwei Autos zusammen. Die Kantonspolizei klärt nun ab, ob es sich bei der Kriessernstrasse um einen Unfallschwerpunkt handelt.

Aktualisiert 04.07.2022, 11.22 Uhr