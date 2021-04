Altstätten Nach Volksmotion: Arbeitsgruppe für eine attraktivere Altstadt einberufen Der Stadtrat hat eine Arbeitsgruppe einberufen, die Massnahmen zugunsten einer attraktiven Altstadt liefern soll. 21.04.2021, 05.00 Uhr

Aktuell beleben die grünen Naturstadt-Oasen die Altstadt. Bild: PD

(sk/red) Damit zeigt die im September von der politischen Vereinigung «a plus» eingereichte Volksmotion «für eine lebendige Altstadt» Wirkung. Die von der Stadt einberufene Arbeitsgruppe soll sich mit der Kernforderung des Begehrens befassen und Massnahmen zugunsten einer attraktiven Altstadt erarbeiten. Die Altstadt von Altstätten ist ein Zentrum in der Region, ein Einkaufs- und Begegnungsort. Gleichzeitig sind die Probleme bekannt, die alle Regionalstädte derzeit plagen und herausfordern. Zum Wandel im Detailhandel ist zudem die Coronakrise hinzugekommen, die ebenfalls Herausforderungen beim Einkauf, in der Gastronomie und beim Begegnen mit sich bringt.

«a-plus» forderte Koordinationsstelle

«In diesem Sinn war es sehr willkommen, als im Jahr 2020 die Vereinigung ‹a plus› eine Volksmotion einreichte, welche eine Koordinationsstelle für Massnahmen zugunsten einer lebendigen Altstadt fordert», heisst es in einer Mitteilung der Stadt Altstätten. Den Initianten geht es darum, den Stadtkern als Einkaufs- und Begegnungsort zu erhalten und ihm eine neue Anziehungskraft zu verleihen. Dies decke sich mit den Absichten des Stadtrates, heisst es im Communiqué weiter. Deshalb hat er eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die bis im November konkrete Vorschläge zur Belebung der Altstadt ausarbeiten soll, sodass an der Bürgerversammlung über die Annahme dieses Begehrens diskutiert und befunden werden kann.

Mitglieder bereits gewählt

Die Stadt schreibt: «Altstätten ist reich an Inspiration, sei es von innen oder von aussen. Anlässlich des ersten Workshops der Arbeitsgruppe hat man dies gut gespürt.» Die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe sind bereits gewählt und repräsentieren unterschiedliche Aspekte des Innenstadtlebens, vom Einkauf über die Gastronomie, das Wohnen bis hin zum Liegenschaftsbesitz und der Kultur. Entsprechend sei auch die Fülle der Erfahrung gross, die hier zusammenkomme.

Diese Erfahrung wird gemäss Mitteilung angereichert durch Impulse von aussen, zum einen durch Thomas Bretscher, einen Detailhandelsprofi, der den Anwesenden gezeigt hat, wie man eine Innenstadt in eine Art modernes Shoppingcenter unter freiem Himmel verwandelt. Er blickt dabei auf das erfolgreiche Beispiel von Liestal zurück, das er massgeblich begleitet hat. Eine weitere Inspiration kam von Paul Hasler, der als Berater im «Netzwerk Altstadt» eine ganze Reihe an Städten unterstützt hat und eine Gesamtübersicht bieten konnte, in der auch das Wohnen, der Verkehr oder Aussenraum einbezogen wurden.