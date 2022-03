Benefizkonzert für Kriegsopfer im Diogenes

Altstätten Musikerinnen lebten bis vor kurzem in Kiew – jetzt wollen sie mit Benefizkonzert Kriegsopfern helfen Ukrainische Künstlerinnen verarbeiten Krieg und Flucht mit Musik – morgen Mittwoch treten sie in Altstätten auf. 29.03.2022, 05.00 Uhr

Laura Marti gibt ein Benefizkonzert im «Diogenes». Bild: pd

Laura Ashotivna Martirosyan, auch bekannt als Laura Marti, und Nataliya Lebedeva leb­ten und wirkten bis vorletzte Woche in Kiew. Dann mussten sie aus der belagerten Hauptstadt fliehen.

Schreckliche Erlebnisse im belagerten Kiew gemacht

Nun wollen sie gemeinsam Benefizkonzerte in der Schweiz und in Österreich veranstalten, deren Erlös jeweils vollumfänglich den Kriegsopfern in der Ukraine zugute kommt. Das Diogenes-Theater in Altstätten hat die Anfrage der beiden Künstlerinnen spontan aufgenommen und innert zweier Tage dieses Konzert der Solidarität organisiert. Unterstützt wird das Theater vom Rheintaler Direkthilfe-Verein für Kriegsopfer in Transkarpatien (Ukraine), dem der Erlös auch zufliesst.

Die beiden Musikerinnen Laura Marti und Nataliya Lebedeva haben in den letzten Wochen in der zu grossen Teilen von russischen Truppen um­zingelten Hauptstadt Kiew in Schutzräumen verbracht und dabei Schreckliches erleben müssen. Sie sind dann über Rumänien nach Deutschland und Polen und schliesslich in die Schweiz geflüchtet. Sie wollen nun ihre traumatischen Erlebnisse musikalisch verarbeiten und dem Publikum weitergeben. Das erste Benefizkonzert konnten sie am letzten Sonntag in Sarnen spielen. Nach Altstätten sind weitere Konzerte in Salzburg und Wien geplant.

Internationale Preisträgerin und Professorin

Laura Ashotivna Martirosyan, kurz Laura Marti, ist eine Sän­gerin, Songwriterin, Texterin und Schauspielerin. Die stolze Ukrainerin hat armenische Wurzeln und ein brasilianisches Herz. Mit ihrer charakteristischen samtigen Stimme wurde sie mit international renommierten Preisen ausgezeichnet und arbeitete mit Weltstars wie Bobby McFerrin («Don’t Worry Be Happy»), Lars Danielsson oder auch Magnus Oeström zusammen. Am Flügel wird sie von ihrer langjährigen musikalischen Partnerin Nataliya Lebedeva begleitet. Bis vor vier Wochen arbeitete sie als Professorin an der staatlichen Musikakademie in Kiew.

Die beiden Musikerinnen sind dankbar, dass sie im Diogenes-Theater ein weiteres Benefizkonzert geben dürfen. Selbstverständlich verzichten sie auf eine Gage; sie würden sich jedoch über eine grosse Solidarität für ihr leidtragendes Land sehr freuen. Das Konzert beginnt am Mittwoch, 30.März, um 19.30 Uhr und dauert bis etwa 21.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird ein Sammeltopf für Spenden aufgestellt; in der Pause kann man sich an der Bar austauschen. Reservationen sind nicht möglich. (wu)

Direkthilfe-Verein für Kriegs­opfer in Transkarpatien, Ukraine. Konto: Clientis Biene Bank, CH68 0698 0605 1918 6455 1.