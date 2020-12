Altstätten Mit Maskenpflicht und grösseren Abständen zwischen den Ständen: Klausmarkt findet statt Es ist eine erstaunliche Entscheidung: Die Stadt Altstätten führt den Klausmarkt 2020 durch. 05.12.2020, 05.00 Uhr

Weihnachtsstimmung im Pandemiejahr: Auch 2020 findet in Altstätten der Klausmarkt statt. Es gelten jedoch einige besondere Vorschriften wie die Maskenpflicht und mehr Abstand. Bild: pd

(red/sk) In einem Jahr, in dem kaum ein Anlass stattfinden kann, schert Altstätten aus – mit der Ankündigung, trotz der aktuell prekären Lage rund um das Coronavirus am Donnerstag, 10. Dezember, den Klausmarkt doch durchzuführen.

«Mit Maskenpflicht und grösseren Abständen zwischen den Ständen als üblich findet der Klausmarkt am 10. Dezember im Städtli statt. Der Warenmarkt wird in diesem Jahr ohne Verpflegungsstände durchgeführt. Nur verpackte Lebensmittel zum Mitnehmen sind erlaubt», schreibt die Stadt in einer Medienmitteilung.

Der Samichlaus wird nicht unterwegs sein

Die besondere Lage fordere besondere Massnahmen, so die Stadt weiter. Der Rahmen, in dem der Klausmarkt in diesem Jahr stattfinde, sei anders als üblich. Es gelte etwa, Engstellen zu vermeiden, indem die Marktstände weiter weg voneinander aufgestellt werden. Am Markt gelten sowohl die Maskenpflicht als auch der mittlerweile übliche Ratschlag, Abstand zu halten. Es wird kein Samichlaus im Städtli unterwegs sein. Verpflegungsstände können aufgrund der aktuell geltenden Schutzmassnahmen gar nicht am Markt teilnehmen.

«Der Warenmarkt in der weihnachtlich beleuchteten Altstadt soll für die Bevölkerung als Einkaufsmöglichkeit dienen. Die Marktkommission ist bemüht, der Bevölkerung und den Marktfahrenden den Markt zu ermöglichen», lässt die Stadt Altstätten wissen. Die verschiedenen Markthändler würden diverse Geschenkartikel für Weihnachten, aber auch Dinge des täglichen Bedarfs sowie Lebensmittel anbieten.

Parkplätze sind im üblichen Rahmen vorhanden. Sämtliche Besucher werden am Markteingang über die geltenden Massnahmen informiert. Die Stadt Altstätten heisst alle Marktfahrenden in der Marktstadt willkommen.